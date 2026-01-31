FİNANS

Emekli için AK Parti’den açıklama! Görüşmeler başladı: ‘2026 reform yılı olacak’

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasının ardından emeklilerin maaşlarıyla ilgili genel bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı takip ediliyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekliler için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. İşte detaylar...

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Toplumun tüm kesimlerinin taleplerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Akbaşoğlu, şu cümleleri kurdu:

"Hangi konuyu ele alırsak alalım emin olun muazzam başarı hikayeleri söz konusu. Daha fazla çalışacağımız alanlar yok mu? Mutlaka var. Bilhassa bu konuda bütün toplum kesimlerinin beklentilerinin farkındayız. Bilhassa da emeklilerimizin. Emeklilerle ilgili, esnafımızla ilgili, ticaret erbabıyla ilgili, turizmle ilgili, sanayiyle ilgili, tarım hayvancılık bütün bunlarla ilgili politikalarımızı ortaya koyduk. Bunları devam ettiriyoruz. Bunları güncelliyoruz. Yeniliyoruz"
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!

Ekonomide bazı eksikliklerin bulunduğunu ifade eden Akbaşoğlu, bu eksiklikleri giderecek iradenin yine kendilerinde olduğunu belirtti. Özellikle emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:
"Eksikliklerimiz yok mu? Mutlaka var. Bu eksiklikleri telafi edecek olan yine biziz. İnsanlarımızın alım gücünü artıracak, her bir vatandaşımızın refahını artıracak önlemler paketini ekonomi koordinasyon kurulunda görüşüyoruz. Orta Vadeli Program çerçevesinde güncellemeleri yapıyoruz."
“2026 REFORM YILI OLACAK”

Akbaşoğlu, önümüzdeki dönemin kapsamlı reformlara sahne olacağını ifade ederek, "2026 yılı her alanda reform yılı olacak. Bu manada ilgili kurullarımız bu çalışmaları büyük bir koordinasyon içerisinde yerine getiriyor. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Cumhur İttifakı olarak 86 milyon insanımızın duası ve desteğiyle çok daha güzel neticelere imza atacağız" diye konuştu.

Gençlere yönelik desteklerin de arttığını hatırlatan Akbaşoğlu, sosyal politikaların hem gençleri hem de emeklileri kapsadığını belirtti. Akbaşoğlu, "Lisans öğrencilerine 4 bin liraya, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin liraya, doktora öğrencilerine 12 bin liraya çıkardık. Bunun yanında gelir artırıcı önlemlerle ihtiyaç sahibi olan bütün ailelerimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA

