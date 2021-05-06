Emekli ikramiyeleri için açıklama | Bayram ikramiyeleri yattı mı? İkramiyelerini çekmek isteyenler sokağa çıkabiliyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili olarak bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamaya göre emekli Bayram ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Twitter hesabından yapılan açıklamada, ikramiyelerin 6-7 Mayıs tarihlerinde yatırılacağı belirtildi. Vatandaşların birçoğu da tam kapanma sürecinde ikramiyeleri hesaplardan nasıl çekeceğini araştırıyor. Peki, Bayram ikramiyelerini çekmek isteyenlere sokağa çıkma yasağı var mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığından emekli olan vatandaşların, bayram ikramiyelerini alacağını tarihi duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.
Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.
Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.
İçişleri Bakanlığı emekli maaşlarının ödenmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;
• Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,
• TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,
• Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,
• Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum