Emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı yattı mı? İşte 2023 emekli maaşı ödeme tarihi

Emekli maaşının ne zaman yatacağı Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala gündem oldu. Emekli maaşları her ay belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesi sonrası emekliler nisan ayından itibaren maaşlarını almaya başlayacak. Yapılan açıklamada SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş ödemelerinin yarın başlayacağı ve tahsis numarasına göre devam edeceği duyuruldu.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

19 Nisan tarihinde ödenecek.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17 Nisan tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18 Nisan tarihinde ödenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

