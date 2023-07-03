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EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Temmuz emekli zammı ne zaman açıklanacak? En düşük emekli aylığı 10 bin TL mi olacak?

02.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zam tutarının ne kadar olacağı merak konusu olurken birçok kişi araştırma yapmaya başladı. TÜİK tarafından yayımlanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olacak. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon ve refah payı, memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı zam formülü ile yeni maaşlarına kavuşacak. Peki emekli zammı ne zaman açıklanacak? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2023: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Temmuz emekli zammı ne zaman açıklanacak? En düşük emekli aylığı 10 bin TL mi olacak?

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Şu an için 7.500 TL olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam ile 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı sonrası TBMM'de yerini alacak Temmuz zammı ile beklentiler karşılanacak. Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'lular internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Emekli zammı açıklamasının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, Emekli maaşı zammı ile ilgili son gelişmeler...

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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaşı zammı bu ay belli olacak. Belirlenecek zam oranında TÜİK tarafından yapılan açıklamalar da baz alınacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verisini Kurban Bayramı tatili nedeniyle ertelediği 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da duyuracak.

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6 AYLIK ENFLASYON ORANI EMEKLİ MAAŞI ZAMMINA YÖN VERECEK

6 aylık enflasyon rakamı netleştiğinde SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için refah payı hariç Temmuz zammı netleşecek. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 oldu. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları Temmuz ayının ilk haftasında çözüme kavuşturulacak konular arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamalara göre; en düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11.848 TL'den 22 bin TL bandına yükseltilecek.

Emekli Sandığı emeklileri için de bu zammın maaşlara yansıması bekleniyor.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL Mİ OLACAK?

Emekli Sandığı emeklileri için de en düşük memur maaşı zammı ile aynı oranda artış sağlanması durumunda rakamlar değişecek.

En düşük emekli aylığı 14.670 TL düzeylerinde olacak. Ortalama rakam ise 17 bin TL seviyelerine gelecek.

Öte yandan şu an için 7.500 lira olan en düşük emekli maaşının Temmuz ayında yapılacak zam oranın ardından 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.

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