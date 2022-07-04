Emekli maaşı zammı 2022 kaç TL oldu? Emekli maaşı 2750, 3000, 4000 TL olanlar ne kadar alacak?

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verisinin açıklanması sonrası zamlı maaşlar da belli oldu. Peki mekli maaşı 2750, 3000, 4000 TL olanlar kaç TL alacak? Emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranları ilgiyel takip edilirken Haziran enflasyonu da belli oldu. Haziran ayında enflasyon % 4,95 artış kaydetti. Ayrıca TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon ise %42,35 olarak gerçekleşti.

Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanan veriler sonrası emeklilerin alacağı maaş da merak edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de senede iki defa aylıklarına zam almakta. Bu maaş zammı oranı ise 6 aylık enflasyon rakamına göre belirlenmekte.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri ile memur ve memur emeklisine yüzde 41,69 zam alırken, Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

EMEKLİ MAAŞI 2750, 3000, 400 TL OLANLAR NE KADAR, KAÇ TL ALACAK?

İşte zamlı memur emeklisi maaşları:

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL

Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL

Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL

Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL

Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL

Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL

Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL

Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL

İmam-hatip - 5275 – 7482 TL

Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL

EN DÜŞÜN MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Gelişme sonrası en düşük memur maaşı 6 bin 341 TL iken 8 bin 984 TL'ye yükselmiş oldu. En düşük emekli memur aylığı da yine 4 bin 289 TL iken 6 bin liranın üzerinde artış gösterdi.

