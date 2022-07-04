Emekli maaşı zammında son dönemeç! 13,7 milyon emekliyi kapsayacak

Emekli maaşı zammı belli oluyor. Bugün, 2022 yılının 6 aylık enflasyon farkının açıklanması sonrası en düşük emekli maaş zammının belli olması bekleniyor. Emekli ve memur zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram öncesinde temmuz zamlarını ve maaşlarını bekleyen vatandaşlar konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Emekli zammı ile ilgili müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır."

KURBAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE HESAPLARA YATACAK

Son Kabine Toplantısı sonrası, kamu çalışanları ve emeklilerin enflasyon farklarını vereceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmanın 13,7 milyon emekliyi kapsadığını söylemişti.

"HİÇBİR EMEKLİNİN HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZİLMESİNE MÜSADE ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında ise "Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." ifadelerini kullandı.

Emekli maaşı zam oranı bugün TÜİK tarafından yapılacak 6 aylık enflasyon farkının ardından kesinleşecek.





