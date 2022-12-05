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Emekli ve memurlar dikkat! Enflasyon rakamları sonrası tek tek hesaplandı: İşte 5 aylık kesinleşen zam oranı ile yeni maaşlar...

05.12.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! TÜİK, Kasım 2022 enflasyon oranını açıklarken, emekli ve memur Ocak 2023 zammı ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Kasım enflasyonuyla birlikte Ocak zammı için beşinci veri netleşti. Emekli ve memur zammı için hesaplamalar yeniden yapıldı. 2023 Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ve memur maaşı kaç TL olacak?

Emekli ve memurlar dikkat! Enflasyon rakamları sonrası tek tek hesaplandı: İşte 5 aylık kesinleşen zam oranı ile yeni maaşlar...

Son dakika: Milyonların maaşlarını etkileyecek Kasım 2022 enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 2,88 artarken, yıllık yüzde 84,39'a yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi ise aylık yüzde 3,10 artması yönünde olmuştu. Böylece enflasyonda 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmış oldu. Bu kapsamda memur ve emekli maaş zammı için de 5 aylık rakamlar netleşti.

Bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyon, aylık olarak ise yüzde 3,54 artış göstermişti.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YAVAŞLADI

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,3 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu. Aynı dönemde çekirdek enflasyonda da yavaşlama kaydedildi. Yıllık çekirdek enflasyon kasım ayında yüzde 68,91 olarak açıklandı.

KAVCIOĞLU’NDAN ENFLASYONDA TEK HANE MESAJI

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22,3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8,8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" diye konuşmuştu.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

İlk 4 ayda memur ve memur emeklileri için yüzde 11,84, SGK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 zammı cebine koymuştu. Açıklanan Kasım verisine göre 5 aylık oran memur ve memur emeklileri yüzde 15,04 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 14,04 zammı şimdiden haketti.

Ancak en net rakam Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile ortaya çıkacak. Aralık enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde belli olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın 5.250 TL olması söz konusu.

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

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Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI
Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.478 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.990 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.803

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5 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU (Mevcut-Zamlı TL)

  • GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 34.292
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 - 18.231
  • MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 11.166
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.166
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 31.721
  • BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.187
  • POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 15.814
  • UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 21.756
  • HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.606
  • MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 18.642
  • TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.619
  • PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 29.891
  • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 17.613
  • VAIZ 1/4 - 12.752 - 14.669
  • AVUKAT 1/4 - 15.485 - 17.813

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5 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI HESAPLAMA TABLOSU (Mevcut-Zamlı TL)

  • MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 25.199
  • GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.272
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.546
  • MEMUR (LİSANS-1/4) - 7.270 - 8.363
  • ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.600
  • KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 14.599
  • POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 8.893
  • HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.358
  • MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.487
  • TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.296
  • PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 19.947
  • İMAM-HATİP - 7.476 - 8.600
  • AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.600

OCAK AYINDA MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLABİLİR?

Aralık enflasyonu;
Yüzde 2 olursa yüzde 17,32
Yüzde 3 olursa yüzde 18,47
yüzde 4 olursa yüzde 19,61
yüzde 5 olursa yüzde 20,75 zam uygulanabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon memur ve emekli zammı

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