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EMEKLİ ZAMMI, MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLDU? Emekli maaşı, memur maaşı Temmuz zam oranı yüzde kaç oldu?

04.07.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur zammı son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur ve emekliler için büyük gün geldi. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki Emekli zammı, memur zammı 2022 ne kadar oldu? Emekli maaşı, memur maaşı Temmuz zam oranı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

EMEKLİ ZAMMI, MEMUR ZAMMI 2022 NE KADAR OLDU? Emekli maaşı, memur maaşı Temmuz zam oranı yüzde kaç oldu?

Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini duyuracak. Böylelikle 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve tutar memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Peki Emekli zammı, memur zammı 2022 ne kadar oldu? Emekli maaşı, memur maaşı Temmuz zam oranı yüzde kaç oldu? Ayrıntılar haberimizde...

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EMEKLİ ZAMMI, MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU 2022?

Emekli ve memur zammının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kamu çalışanlarımızın ve emekçilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak."

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Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Öte yandan asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 TL ücret artışı yansımış olacak.

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Toplu sözleşmeler dolayısıyla enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanmaktadır.

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Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.

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emekli maaşı zammı 2022 tüik
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