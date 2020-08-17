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Milyonlarca vatandaş boşuna emlak vergisi ödüyor! Ödediklerinizi geri almak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Emekliler emlak vergisinden muaf sayılabiliyor. Birçok emekliyi zor durumda bırakan emlak vergisinin şartlarını yazımızda detaylıca inceledik. Bazı emekliler sadece emekli aylığıyla geçimlerini sürdürdüğünden temel ihtiyaçlar haricindeki ekstra harcamalar onları zora sokabiliyor. Emlak vergisi ödemelerinden muaf olabilmek için tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaş boşuna emlak vergisi ödüyor! Ödediklerinizi geri almak için...

Emlak vergileri birçok insanı zor duruma sokabiliyor. Oldukça yüksek olan vergiler yüzünden vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabiliyor. Özellikle de emekliler için bu durum daha da zor olabiliyor. Fakat emekliler için emlak vergisi muafiyetinin bir yolu bulunuyor. Şartları taşıyan emeklilerin emlak vergisi ödemesi gerekmiyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NEDİR?

Emlak vergisi; bina, arsa, arazi veya iş yeri gibi mülklerden alınan bir çeşit vergidir. Her yıl belediye tarafından düzenli olarak alınır. İstenirse taksitlendirme seçeneği de mevcuttur. Emlak vergisi muafiyeti ise bazı vatandaşlara özel olarak sunulan vergiden muaf tutulma durumudur.

EMEKLİLER İÇİN EMLAK VERGİ MUAFİYETİ ŞARTLARI

Birçok emeklinin haberdar olmadığı emlak vergisi muafiyetinin şartlarını listeledik:

  • Emekli vatandaşın sadece bir konuta sahip olması gerekiyor.

  • 4A, 4B ve 4C sigorta kollarının birinden emekli gözükmesi isteniyor.

  • Sahip olduğu evin brüt olarak 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde emekliler, emlak vergisinden muaf sayılıyor. Üstelik emeklilerin vergiden muaf sayılabilmesi için sahip olduğu evde oturması gibi bir zorunluluk bulunmuyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Eğer emekliler, belediyeye başvuruda bulunmazlar ve muaf olduklarını bildirmezlerse emlak vergisi ödemeye devam ederler.

  • Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için belediyenin ilgili birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.

  • Belediyede verilen dilekçeyi eksiksiz bir şekilde doldurarak yetkili personellere teslim etmeniz isteniyor.

  • Eğer şartlara uyuyorsanız emlak vergisi muafiyetinden yararlanıyorsunuz.

  • Verilen dilekçede vergi muafiyeti için gerekli olan tüm şartları yerine getirdiğinizi açıkça belirtmeniz önem taşır.

  • Verilen dilekçede açık adres, vergi sicil numarası, pafta, ada ve parsel numaralarını doldurmanız gerekir.

MUAF OLUNMASINA RAĞMEN BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA ÖNCEDEN ÖDENEN VERGİLER İADE EDİLİR Mİ?

2014 yılından itibaren bu ödemeler iade ediliyor. 14 Mayıs 2014 yılında sunulan genelgeyle birlikte, muafiyet dahilinde ödenen emlak vergileri ile ilgili hususlar belirlenmiştir. Muafiyet dahilinde geriye dönük 5 senelik emlak vergisi iadesi mümkündür. İstenilen şartlar taşındığı halde belediyeye başvuru yapılmadıysa emekli olan kişi bir an önce başvurusunu gerçekleştirmelidir. Ödediği son 5 senelik emlak vergisini de geri alma hakkı söz konusudur.

EMEKLİLERDEN BAŞKA KİMLER MUAF SAYILIYOR?

Emekliler haricinde emlak vergisinden muaf sayılan diğer vatandaşlar:

  • Gaziler,

  • Engelliler,

  • Şehitlerin eşleri ve çocukları,

  • 18 yaşını doldurmamış olanlar haricinde geliri olmayanlar

Emekliler haricinde yukarıda saydığımız kimselerin de muafiyetten yararlanabilmesi için tek konut sahibi olması ve konutunun en fazla 200 metrekare olması gerekiyor.

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