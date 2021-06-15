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Emeklilere 530 TL zam: Temmuzda maaşlar yüzde 7 artıyor! En çok 7438 TL

15.06.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yapılacak temmuz ayı zammı yüzde 7,67 olarak tahmin ediliyor. Bu şekilde maaşlara ortalama 530 Türk lirasına kadar varan artış öngörülüyor. Kesin olarak emeklilere verilecek zam miktarı için haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

Emeklilere 530 TL zam: Temmuzda maaşlar yüzde 7 artıyor! En çok 7438 TL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayının 5’inde açıklanacak enflasyon verilerine göre memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur’luların emekli maaşlarına ne kadar artış geleceği belli olacak. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde yaşanan enflasyona göre emeklilerin maaşı belirlenecek.

2021’in ilk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 olarak açıklandı. Kesin veri için geriye yalnızca haziran ayı enflasyon rakamları kaldı. Paylaşılan enflasyon rakamlarına göre; Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin gelirinde 441,44 Türk lirasına varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık net 6 bin 908 Türk lirası 35 kuruştan 7 bin 349 Türk lirası 79 kuruşa çıkacak.

EN ÇOK 7.438 Türk lirası

KİM, NE KADAR ALACAK?

Mevcut yüzde 6.39 zamlı yüzde 7.67 zamlı

1.500 Türk lirası 1.595,85 Türk lirası 1.615,05 Türk lirası
1.600 Türk lirası 1.702,24 Türk lirası 1.722,72 Türk lirası
1.800 Türk lirası 1.915,02 Türk lirası 1.938,06 Türk lirası
2.000 Türk lirası 2.127,80 Türk lirası 2.153,40 Türk lirası
2.200 Türk lirası 2.340,58 Türk lirası 2.368,74 Türk lirası
2.400 Türk lirası 2.553,36 Türk lirası 2,584,08 Türk lirası
2.600 Türk lirası 2.766,14 Türk lirası 2.799,42 Türk lirası
2.800 Türk lirası 2.978,92 Türk lirası 3.014,76 Türk lirası
3.000 Türk lirası 3.191,70 Türk lirası 3.230,01 Türk lirası
3.200 Türk lirası 3.404,48 Türk lirası 3.445,44 Türk lirası
3.400 Türk lirası 3.617,26 Türk lirası 3.660,78 Türk lirası
3.600 Türk lirası 3.830,04 Türk lirası 3.876,12 Türk lirası
3.800 Türk lirası 4.042,82 Türk lirası 4.091,46 Türk lirası
4.000 Türk lirası 4.255,60 Türk lirası 4.306,80 Türk lirası

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Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek.

4.200 Türk lirası 4.468,38 Türk lirası 4.522,14 Türk lirası
4.400 Türk lirası 4.681,16 Türk lirası 4.737,48 Türk lirası
4.600 Türk lirası 4.893,94 Türk lirası 4.952,82 Türk lirası
4.800 Türk lirası 5.106,72 Türk lirası 5.168,16 Türk lirası
5.000 Türk lirası 5.319,50 Türk lirası 5.383,50 Türk lirası
5.200 Türk lirası 5.532,28 Türk lirası 5.598,84 Türk lirası
5.400 Türk lirası 5.745,06 Türk lirası 5.814,18 Türk lirası
5.600 Türk lirası 5.957,84 Türk lirası 6.029,52 Türk lirası
5.800 Türk lirası 6.170,62 Türk lirası 6.244,86 Türk lirası
6.000 Türk lirası 6.383,40 Türk lirası 6.460,20 Türk lirası
6.200 Türk lirası 6.596,18 Türk lirası 6.675,54 Türk lirası
6.400 Türk lirası 6.808,96 Türk lirası 6.890,88 Türk lirası
6.600 Türk lirası 7.021,74 Türk lirası 7.106,22 Türk lirası
6.800 Türk lirası 7.234,52 Türk lirası 7.321,56 Türk lirası

Bu durumda en yüksek maaş 529,87 Türk lirası artışla 7 bin 438 Türk lirası 22 kuruşa çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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