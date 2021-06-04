Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar! İşte emeklilere faizsiz kredi şartları

Bazı bankalar emeklilere kolay ödeme sağlamak için faizsiz kredi sağlıyor. SGK veya BAĞ-KUR’dan emekli olan vatandaşların yanı sıra malulen emekliliği bulunan kişiler de faizsiz kredi imkânından yararlanabiliyor. Ancak bu haklardan yararlanmak için bankaların belirlemiş olduğu şartları yerine getirmek gerekiyor. Şartları sağlayan emekliler bankalardan faizsiz olarak kredi çekebiliyor.

Herhangi bir bankanın kara listesinde olmamalı

Krediye başvuran emekli başka bir yerde çalışıyorsa kazancını bankaya göstermeli.

Bankanın ipotek istemesi halinde eşten izin belgesi alınmalı

EMEKLİYE VERİLEN KREDİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar işlemden önce emekli olan kişinin maaşına göre hesaplamalar yapmaktadır. Bu hesaplamalarda; 1000 TL emekli maaşı alan emeklilere aylık 500 TL ödemeli kredi verilebiliyor. 1,500 TL emekli maaşı alan kişiler ve 2.500 TL emekli maaşı alan emekliler için aylık ödeme miktarı 650 TL olan kredi imkanları sunulabiliyor. 2,500 TL aylık emekli maaşı alan ve yine 2,500 TL’den daha yüksek miktarda emekli maaşı alan emekliler için aylık ödemesi 750 TL miktarında kredi imkanları sağlanabilir.

Görüldüğü üzere aylık emekli maaş miktarı ne kadar artarsa kredi oranı da o kadar yükseliyor. Bankaların emeklilerin ödeyebileceği kadar kredi sunuyor.



