Emeklilere sıfır faizli konut kredisi var mı? Ziraat, VakıfBank, HalkBank düşük faizli konut kredisi veriyor mu?

Yıllarca çalışıp, çocuklarına dikili bir ağaç bırakmak isteyen emekliler bankaların yolunu tutuyor. Ev fiyatlarının artışı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi olanlar Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank’tan şartları sağladığı takdirde faizsiz kredi çekebiliyor. Peki emekliler sıfır faizle konut kredisi çekebiliyor mu? İşte yanıtı…

EMEKLİLERE SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİ VAR MI?

Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halbnak’tan şartları sağladığı takdirde faizsiz kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle

Maaşınızın %70 oranını aylık taksitlerin aşmaması

Maaş durumuna göre başka bankadan kredinizin bulunmaması,

Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan emekliler, emekli kredisine başvurabiliyor. Ancak faizsiz konut kredisi bulunmamaktadır.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Emekliler ev sahibi olmak için düşük faizli konut kredi veren bankaları araştırıyor. Biz de sizler için düşük faizli konut kredi veren bankaları derledik.

Halkbank hesaplı evim kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere yüzde 1.38 faiz oranı uyguluyor. 120 aya kadar ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.