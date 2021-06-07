Emeklilere sıfır faizli konut kredisi var mı? Ziraat, VakıfBank, HalkBank düşük faizli konut kredisi veriyor mu?

Yıllarca çalışıp, çocuklarına dikili bir ağaç bırakmak isteyen emekliler bankaların yolunu tutuyor. Ev fiyatlarının artışı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi olanlar Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank’tan şartları sağladığı takdirde faizsiz kredi çekebiliyor. Peki emekliler sıfır faizle konut kredisi çekebiliyor mu? İşte yanıtı…
Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halbnak’tan şartları sağladığı takdirde faizsiz kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle
Maaşınızın %70 oranını aylık taksitlerin aşmaması
Maaş durumuna göre başka bankadan kredinizin bulunmaması,
Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.
Bu şartları sağlayan emekliler, emekli kredisine başvurabiliyor. Ancak faizsiz konut kredisi bulunmamaktadır.
Emekliler ev sahibi olmak için düşük faizli konut kredi veren bankaları araştırıyor. Biz de sizler için düşük faizli konut kredi veren bankaları derledik.
Halkbank hesaplı evim kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere yüzde 1.38 faiz oranı uyguluyor. 120 aya kadar ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Ziraat Bankası, Konut Ürün Paketi adıyla yüzde 1.37’lik faizle 120 aya varan ödeme imkânı sunuyor. Mart ayında rakam yüzde 1.39’du. Bu ayki konut kredi faiz oranı 1.37 olarak güncellendi.
Son olarak Vakıfbank’ın konut kredisine bakılacak olursa, Sarı Panjur Konut Kredisi adıyla yüzde 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı ile müşterilerine en uygun rakamı sunuyor.
Yukarıda saymış olduğumuz bankalardan konut kredisi çekmek isteyenlerin bankalara doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Her bankanın kendisine göre şartları bulunuyor.
Şartları sağlayan vatandaşlar, seçecekleri bankadan kredilerine çekebiliyor. 120 aya kadar ödeme imkânı sunulurken, elbette ödeyeceğiniz rakama göre ay sayısını düşürebilirsiniz.
Ziraat Bank, Halkbank ve Vakıfbank minimum vade olarak ise 3 ay sunmaktadır. Yani ödeme planınızı en az 3 en fazla 120 ay olarak belirleyebilirsiniz.
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