FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilere sıfır faizli konut kredisi var mı? Ziraat, VakıfBank, HalkBank düşük faizli konut kredisi veriyor mu?

Emeklilere sıfır faizli konut kredisi var mı? Ziraat, VakıfBank, HalkBank düşük faizli konut kredisi veriyor mu?

07.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Katılım, Vakıfbank, Halkbank SSK ve Bağ-Kur emeklilerine faizsiz kredi imkânı sağlarken, sıfır faizle konut kredisi sağlayıp sağlamadıkları merak ediliyor. Merakınızı giderecek tüm ayrıntılar haberimizde…

Emeklilere sıfır faizli konut kredisi var mı? Ziraat, VakıfBank, HalkBank düşük faizli konut kredisi veriyor mu?

Yıllarca çalışıp, çocuklarına dikili bir ağaç bırakmak isteyen emekliler bankaların yolunu tutuyor. Ev fiyatlarının artışı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi olanlar Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halkbank’tan şartları sağladığı takdirde faizsiz kredi çekebiliyor. Peki emekliler sıfır faizle konut kredisi çekebiliyor mu? İşte yanıtı…

EMEKLİLERE SIFIR FAİZLİ KONUT KREDİSİ VAR MI?

Emekliler, Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Halbnak’tan şartları sağladığı takdirde faizsiz kredi çekebiliyor. Bu şartlar ise şöyle

Maaşınızın %70 oranını aylık taksitlerin aşmaması

Maaş durumuna göre başka bankadan kredinizin bulunmaması,

Yaşınızın bankanın belirlediği sınırları aşmaması (75) gerekmektedir.

Bu şartları sağlayan emekliler, emekli kredisine başvurabiliyor. Ancak faizsiz konut kredisi bulunmamaktadır.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Emekliler ev sahibi olmak için düşük faizli konut kredi veren bankaları araştırıyor. Biz de sizler için düşük faizli konut kredi veren bankaları derledik.

Halkbank hesaplı evim kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere yüzde 1.38 faiz oranı uyguluyor. 120 aya kadar ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası, Konut Ürün Paketi adıyla yüzde 1.37’lik faizle 120 aya varan ödeme imkânı sunuyor. Mart ayında rakam yüzde 1.39’du. Bu ayki konut kredi faiz oranı 1.37 olarak güncellendi.

Son olarak Vakıfbank’ın konut kredisine bakılacak olursa, Sarı Panjur Konut Kredisi adıyla yüzde 1.34’lük faiz, 120 ay ödeme imkânı ile müşterilerine en uygun rakamı sunuyor.

Yukarıda saymış olduğumuz bankalardan konut kredisi çekmek isteyenlerin bankalara doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Her bankanın kendisine göre şartları bulunuyor.

Emeklilere sıfır faizli konut kredisi var mı? Ziraat, VakıfBank, HalkBank düşük faizli konut kredisi veriyor muu

Şartları sağlayan vatandaşlar, seçecekleri bankadan kredilerine çekebiliyor. 120 aya kadar ödeme imkânı sunulurken, elbette ödeyeceğiniz rakama göre ay sayısını düşürebilirsiniz.

Ziraat Bank, Halkbank ve Vakıfbank minimum vade olarak ise 3 ay sunmaktadır. Yani ödeme planınızı en az 3 en fazla 120 ay olarak belirleyebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Yüzde 75'i Türkiye'den! İhracata hazırlanıyorYüzde 75'i Türkiye'den! İhracata hazırlanıyor
60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır60 ülke sıraya girdi! Müşterisi hazır
Anahtar Kelimeler:
Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

300 binden 1 milyona çıkardı!

300 binden 1 milyona çıkardı!

İşte 2021 kurban vekalet fiyatları!

İşte 2021 kurban vekalet fiyatları!

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

Tüm Türkiye Erdoğan'ın açıklamasına kilitlendi

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

TÜİK'ten enflasyon açıklaması!

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.