Emeklilerinin maaş ödemesi bugün başladı

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda olacak. Peki kime ne zaman ödeme yapılacak? İşte ayrıntılar...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirtti.

Yeni takvime göre SSK’lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ- Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.

SSK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

BAŞKUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

