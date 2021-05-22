Temmuz'da çifte müjde! | Emekliye 550 TL zam ve 1100 TL de ikramiye müjdesi

Merkez Bankası’nın beklenti anketindeki Temmuz ayı enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur’luların maaşlarında 550 TL zam yaşanırken, bin 100 TL’de ikramiye vatandaşların hesabına yatırılacak. Ancak kesin rakamlar 5 Temmuz tarihinde belli olacak.

EMEKLİYE YÜZDE 7.66 ZAM ORANI

İlk 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam yapılacak, memur emeklilerinin de yüzde 3’lük artışa ek olarak alacakları fark miktarları belli olacak.

Emekli maaşlarına yılda 2 defa yapılan zam için geri sayım başladı. Yapılan hesaplamalara göre önceki ayların enflasyon verileri dikkate alındığında Temmuz ayında 7.66 oranında bir enflasyon zammı bekleniyor.

Merkez Bankası'nın düzenlediği beklenti anketine göre; en düşük maaş esnaf emeklisinde 2.201 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.605 liraya çıkacak.

TEMMUZ’DA ÇİFTE MÜJDE

Her sene emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammının yanında, emekliler ikramiye heyecanı da yaşayacak.

2018 senesinden beri bayramlarda verilen Emekli ikramiyesi bu sene de verilmeye devam ediyor. 2021 senesi Kurban Bayramı 20 – 23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Bu sebeple emekliler Temmuz ayında, hem emekli maaşlarına zam, hem de ikramiye fırsatından yaralanabilecek.