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Emekliye 'ek zam' kararı sonrası Fatih Erbakan 'Büyük hayal kırıklığı' diyerek tepki gösterdi! "Yüzde 300'lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz"uz

16.01.2024 21:52 | Son Güncelleme:
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği 2024 zam oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Emekliler için 'yüzde 5 ek zam ve en düşük 10 bin TL maaş' kararına Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan tepki geldi. Necmettin Erbakan'ın 54. Hükümet döneminde emekliye yüzde 300'lere varan zam yaptığını ifade eden Erbakan, "Bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir. Yüzde 5 zam çıkması milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır." dedi.

Emekliye 'ek zam' kararı sonrası Fatih Erbakan 'Büyük hayal kırıklığı' diyerek tepki gösterdi! "Yüzde 300'lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz"uz

Milyonlarca emeklinin 2024 yılı için merakla beklediği ek zam oranına yüzde 5 olarak karar verilmesi ve en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira artırılarak 10 bin TL'ye çıkması gündem oldu. Türkiye emekli maaşlarına yapılan ek zam oranını konuşurken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Emekliye yapılan zam oranına sosyal medyadan tepki gösteren Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından SGK ve Bağ-Kur emeklilerine “yüzde 5”oranında ek zam çıkması, aylık 15 bin TL seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi büyük hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.

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"ERBAKAN HOCAMIZ'IN YÜZDE 300'LERE VARAN MAAŞ ZAMLARINI HATIRLATIYORUZ"

Bu enflasyon karşısında, bu hayat pahalılığında bu rakamlarla geçinebilmenin asla mümkün olmadığını ifade eden Erbakan, "Vatandaşımızın sosyal yardımlara muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilme gücüne sahip olması, son derece hayati bir konudur.Yeniden Refah Partisi olarak Hükümet’e Şeyh Edebali’nin "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" sözünü ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ın 54. Hükümet döneminde emeklimize verdiği yüzde 300’lere varan maaş zamlarını hatırlatıyoruz. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha “önce millet” anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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emekli maaşı Fatih Erbakan
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