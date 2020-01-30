FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EMTİA PİYASALARI - Altın coronavirüs etkisiyle yeniden yükseldi

EMTİA PİYASALARI - Altın coronavirüs etkisiyle yeniden yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay / İstanbul, 30 Ocak (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Bu balığın fiyatı 585 TLBu balığın fiyatı 585 TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Dev şirketler kepenk kapatıyor!

Dev şirketler kepenk kapatıyor!

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Yarın son gün

Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Yarın son gün

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Garanti BBVA üniversiteli gençleri gönüllü olmaya davet ediyor

Garanti BBVA üniversiteli gençleri gönüllü olmaya davet ediyor

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

Ruanda’dan Türk müteahhitlere çağrı: “560 bin konut ihtiyacımız Var”

Ruanda’dan Türk müteahhitlere çağrı: “560 bin konut ihtiyacımız Var”

Vergi daireleri 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 19:00'a açık olacak

Vergi daireleri o saate kadar açık!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.