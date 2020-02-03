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EMTİA PİYASALARI - Küresel gelişmelerle altın düştü, petrol yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:29 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay / İstanbul, 3 Şubat (DHA)

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