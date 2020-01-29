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EMTİA PİYASALARI - Petrol fiyatları yükseldi, altın yatay

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

İlayda Kılıçay / İstanbul, 29 Ocak (DHA)

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