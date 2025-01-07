En düşük emekli aylığı belli olunca gözler hükümete çevrildi! İsa Karakaş 'Bu sistem böyle sürdürülemez' diyerek 'Hala umut var' açıklaması yaptı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alırken kök aylığından dolayı yaklaşık 3,5 milyon emekli yüzde 0 zam almıştı. Hükümetten en düşük emekli aylıklarında düzenleme beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konu ile ilgilil açıklama geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 469 LİRA OLDU

Bakan Işıkhan en düşük kök aylığının 14 bin 469 lira olduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, "Temel hedefimiz, enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerimizin ve emekçilerimizin refahını kalıcı hale getirmektir" sözlerini kullandı.

En düşük emekli aylığının belli olması sonrası SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, KRT TV'nin canlı yayınına katıldı. Karakaş, Ankara'da yaptıkları görüşmelere değinerek, "15 bin lira çok görüldü. Aslında yine iyi. Ankara'da yaptığımız görüşmelerde 13 bin 500 lira gibi bir rakam teleffuz ediliyordu" dedi.

SİSTEMDE ADALETSİZ

Sisteminde içinde bir adaletsizlik olduğunu vurgulayan Karakaş, yarım maaşlar ile tam maaşların tek torbada birleştiğini belirterek, "Asgari ücret üzerinden 9 bin 500 bin prim ödemişsin; 5 bin 400 gün primden emekli olmuş bi kişi de onun gerçek kök maaşı 8 bin liraysa da aynı maaşı alıyor. Dolayısıyla vatandaş, 'neden daha fazla çalıştım, neden daha fazla prim ödedim' diye sorular sormaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlik Sistemi'nin bu şekilde ilerleyemeyeceğini kaydeden Karakaş, "Maaşlar aynı olunca vatandaş da, 5 bin 400 gün prim ödeyip, '9 bin gün prim niye yatırayım, nasılsa aynı maaşı alacağım' diyecek ve daha az prim yatırıp sistemde daha kısa süre kalmış olacak. Sistemde kalma süresi kısaldığında durum daha vahim olacak" dedi.

2024 YILINDA EMEKLİ OLANLAR YÜZDE 30 DAHA FAZLA MAAŞ ALDI

2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak olmalarına da değinen Karakaş, "1 ay fazla çalışayım diyen birini ödüllendirmeniz gerekirken sistem yüzde 30 daha az maaş ödüyor. Bunun dünyada bir örneği yok. İnsanlar yasal olarak emekli olmak zorunda değilken fiilen emekli olmak zorunda kaldı. Burada en çok Sosyal Güvenlik Kurumu zarar gördü. Bu sistem böyle giderse, sürdürelemez hale gelecek" cümlelerini kurdu.

REFAH PAYI İÇİN UMUT VAR MI?

Güncel emekli maaşını göremeyenler için de açıklamada bulunan Karakaş, şu cümleleri kurdu:

"Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu her sene Ocak ayının başında katsayıları girdiği için sistem kapalıdır. Bundan dolayı maaşlarını göremiyorlar"

Refah payı için de konuşan Karakaş, "Memur emeklisi için, Bağ-Kur emeklisi için ciddi anlamda uğraşan hiç kimse yok. Refah payı için hala umut var, iş işten geçmiş değil. Yeter ki hükümet bu konuda karar versin" diyerek sözlerini noktaladı.