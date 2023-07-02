EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2023: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, Temmuz memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Maaş teklifi TBMM'ye geliyor!

Memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz zammı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "2023 Memur zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yapılması planlanan zam ile en düşük memur maaşı hakkında bilgiler...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceği öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023?

Memur zammı bu ay belli olacak. Belirlenen zam oranına TÜİK tarafından yapılan açıklamalar baz alınarak 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

En düşük memur maaşının 22 bin TL olması bekleniyor. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ TBMM'YE GELİYOR

Memur zammı düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız" açıklamasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi.

Teklifin Meclis'e sunulması sonrası süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı ile ilgili teklif metninin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.





