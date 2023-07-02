FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2023: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, Temmuz memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Maaş teklifi TBMM'ye geliyor!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2023: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, Temmuz memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Maaş teklifi TBMM'ye geliyor!

02.07.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük memur maaşı tutarının ne kadar olacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kurban Bayramı sonrası TÜİK tarafından yayımlanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olacak. Öte yandan maaş teklifi de Meclis'e geliyor. Peki, 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Temmuz memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2023: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, Temmuz memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Maaş teklifi TBMM'ye geliyor!

Memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz zammı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Diğer kamu çalışanları için ise görev, unvan, derece ve mesleki kariyer gibi unsurlara göre kademeli artış gerçekleştirilecek. Birçok kişi internette "2023 Memur zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte yapılması planlanan zam ile en düşük memur maaşı hakkında bilgiler...

p4

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltileceği öngörülüyor.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK 2023?

Memur zammı bu ay belli olacak. Belirlenen zam oranına TÜİK tarafından yapılan açıklamalar baz alınarak 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları teklife son şeklini verecek.

En düşük memur maaşının 22 bin TL olması bekleniyor. Öte yandan diğer memurlar içinse görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak.

j

MEMUR ZAMMI DÜZENLEMESİ TBMM'YE GELİYOR

Memur zammı düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız" açıklamasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi.

Teklifin Meclis'e sunulması sonrası süreç komisyon görüşmeleri ile başlayacak.

333

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeler ve oylamanın ardından kabul edilerek kısa zamanda Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

1112

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur zammı ile ilgili teklif metninin TBMM tatile girmeden yasalaştırılarak hayata geçmesi bekleniyor.

q3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacakBaşvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacak
Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldıMemur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı
Anahtar Kelimeler:
temmuz memur zammı

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir sürüyordu! Ses kaydı ortaya çıktı

Günlerdir sürüyordu! Ses kaydı ortaya çıktı

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacak

Başvuru için son gün yarın! Bunu yapmayanlar yararlanamayacak

Akın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar var: Geçen yıla göre 1 milyondan fazla fark

Akın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar var: Geçen yıla göre 1 milyondan fazla fark

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek, zam yolda

Apple'dan iPhone'lara bir zam daha! En pahalı iPhone'un fiyatı...

Apple'dan iPhone'lara bir zam daha! En pahalı iPhone'un fiyatı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

2000 yıllık esere aşkını ilan edecekti! İsimlerini yazarken yakalandı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

18 kilo altını olduğunu söylemişti! "Altına kıyamıyorsun" deyip...

18 kilo altını olduğunu söylemişti! "Altına kıyamıyorsun" deyip...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.