En son güncel liste... 19 Ekim 2020 Pazartesi evde bakım parası yatan iller listesi! Ekim ayı engelli ve yaşlı (evde bakım) maaşı yattı mı?

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümtür Selçuk'un açıklamasıyla engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere verilen evde bakım aylığı dün itibari ile hesaplara yattı. Evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım maaşını öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Evde bakım aylığı her ilde farklı günlerde hesaplara yatmaktadır. Evde bakım maaşlarının tarihleri illere göre değişiklik gösterecek şekilde hesaplara yatmaktadır. 2020 Ekim evde bakım parası yatan iller listesi hangisi?

Son evde bakım aylığı yatanlar listesine Adana, Kayseri ve Bursa'da eklendi..

2020 Ekim'de evde bakım maaşı zamlanacak mı? İşte 19 Ekim 2020 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi ve başvuru şartları...

EKİM EVDE BAKIM AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığının yattığı iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda.