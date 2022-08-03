Enflasyon kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK Temmuz 2022 enflasyon beklentisi!

Enflasyon oranı açıklaması için geri sayım devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 7 aylık enflasyon netlik kazanmış olacak. Birçok kişi arama moıtorlarında "Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

ENFLASYON KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranı binlerce kişi tarafından bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacağı tarih belli oldu. Temmuz ayı enflasyon oranları 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklanacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Enflasyonun temmuz ayında yüzde 2,9 artması bekleniyor.

Ekonomistler ile konuya ilişkin yapılan ankete göre; yıllık bazda enflasyonun yüzde 80,5'e yükseleceği öngörülüyor.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL OLDU?

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrası hakkındaki tahminleri de ölçüldü. Buna göre tahminlere göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış yaşamış olabileceği öngörüldü.



