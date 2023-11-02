FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ENFLASYON ORANI 2023 EKİM AYI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK verileri öncesi beklentiler!

ENFLASYON ORANI 2023 EKİM AYI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK verileri öncesi beklentiler!

02.11.2023 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİIK tarafından yapılacak. Bilindiği üzere Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri memur ve emekli zammı konusunda belirleyici olacak. Ayrıca açıklanacak olan son veri kira artış oranına da yön verecek. Ev sahipleri ile kiracılarda TÜİK tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ile ilgili detaylar...

ENFLASYON ORANI 2023 EKİM AYI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK verileri öncesi beklentiler!

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Kasım ayının gelmesi ile birlikte birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yayımlanacak rakamlar, memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarında belirleyici olacak. TCMB tarafından paylaşılan piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01'e yükseldi. Ekim ayı enflasyon oranı internette araştırılıyor. İşte TİK tarafından 2023 Ekim ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih...

ENFLASYON ORANI 1

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı yarın (3 Kasım 2023 Perşembe) saat 10:00'da açıklanacak.

ENFLASYON ORANI 00

2023 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE OLUR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

ENFLASYON ORANI 4

2023 EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

JJJJ

EYLÜL ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Eylül ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 artış gösterdi. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre; TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Sanayinin dört ana sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,43, imalatta yüzde 55,05, su temininde yüzde 68,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,08 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,97, imalatta yüzde 3,07, su temininde yüzde 13,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,47 artış görüldü.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret için ilk mesaj! Emekli ve memur zammı için ‘enflasyon’ koruması…Son dakika: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret için ilk mesaj! Emekli ve memur zammı için ‘enflasyon’ koruması…
Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor! Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor!
Kasko ücretlerine yeni ayar geldiKasko ücretlerine yeni ayar geldi
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon oranı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Bir anda önünü açıp göğüslerini gösterdi

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Babaannesine fırça götürmedi! Macun yerine protez...

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.