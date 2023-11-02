ENFLASYON ORANI 2023 EKİM AYI: TEFE TÜFE ile TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK verileri öncesi beklentiler!

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması merakla bekleniyor. Kasım ayının gelmesi ile birlikte birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Yayımlanacak rakamlar, memur ve emekli zammı ile kira artış oranlarında belirleyici olacak. TCMB tarafından paylaşılan piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01'e yükseldi. Ekim ayı enflasyon oranı internette araştırılıyor. İşte TİK tarafından 2023 Ekim ayı enflasyon oranı açıklamasının yapılacağı tarih...

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı yarın (3 Kasım 2023 Perşembe) saat 10:00'da açıklanacak.

2023 EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE OLUR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

2023 EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

EYLÜL ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Eylül ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 artış gösterdi. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre; TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Sanayinin dört ana sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,43, imalatta yüzde 55,05, su temininde yüzde 68,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 17,08 azalış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,97, imalatta yüzde 3,07, su temininde yüzde 13,72, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 5,47 artış görüldü.





