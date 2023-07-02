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ENFLASYON ORANI HAZİRAN 2023: TEFE TÜFE ile TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Enflasyon beklentisi

02.07.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili beklenen açıklama TÜİK tarafından yapılacak. Birçok kişi TEFE TÜFE ile enflasyon verileri açıklamasının yapılacağı tarihi merak ediyor. Veriler; kira artış oranı ve market alışverişine etki ediyor. Kiracılar ve ev sahiplerinin gözü de TÜİK tarafından yayımlanacak oranlarda. Peki, 2023 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon oranı saat kaçta belli olacak?

ENFLASYON ORANI HAZİRAN 2023: TEFE TÜFE ile TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Enflasyon beklentisi

Enflasyon oranının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verileri ev sahipleri ile kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Birçok kişi şu soruya yanıt arıyor: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

TÜRK LİRASI (329)

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ

Mayıs ayı enflasyon verileri Haziran ayında TÜİK tarafından açıklandı.

Mayıs'ta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 63,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 95,8 yükseldi.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,04, Yİ-ÜFE yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜFE, Mayıs ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,81 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 39,59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 40,76 oldu.

Böylelikle senelik enflasyon, TÜFE'de son 17, Yİ-ÜFE'de ise son 24 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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haziran ayı enflasyon beklentisi

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