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ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR FİYATI 3 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip

03.11.2023 07:04 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euroda son durum TÜİK tarafından açıklanacak olan 2023 Ekim ayı enflasyon oranı öncesi merak edildi. Enflasyon oranı Bilindiği üzere Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri memur ve emekli zammı konusunda belirleyici olacak. Ayrıca açıklanacak olan son veri kira artış oranına da yön verecek. Peki bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte enflasyon oranı öncesi 3 Kasım 2023 Cuma günü euro ve dolar fiyatı...

ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR FİYATI 3 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip

Dolar ve euro fiyatı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı öncesi internette araştırılıyor. TÜİK enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak. 3 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 28.3634 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.3366 liradan, satış fiyatı ise 28.3903 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde %0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.1623 TL'den yapan euro şu anda 30.1517 TL alış ve 30.1729 TL satış fiyatına sahip.

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