ENFLASYON ORANI ÖNCESİ DOLAR FİYATI 3 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip

Dolar ve euro fiyatı TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranı öncesi internette araştırılıyor. TÜİK enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak. 3 Kasım 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 28.3634 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.3366 liradan, satış fiyatı ise 28.3903 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde %0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.1623 TL'den yapan euro şu anda 30.1517 TL alış ve 30.1729 TL satış fiyatına sahip.

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