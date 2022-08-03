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Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK Temmuz 2022 enflasyon beklentisi!

03.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü, Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Birçok kişi internette “Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Temmuz ayı enflasyon verileri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte TEFE TÜFE TÜİK Temmuz 2022 enflasyon oranı ile ilgili detaylar...

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK Temmuz 2022 enflasyon beklentisi!

Enflasyon rakamları ile ilgili açıklama için geri sayım devam ediyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 7 aylık enflasyon netlik kazanacak. Vatandaşlar arama moıtorlarında "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Ayrıntılar haberimizde...

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ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon oranı binlerce kişi tarafından bekleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacağı tarih belli oldu. Temmuz ayı enflasyon oranları 3 Ağustos günü saat 10.00'da açıklanacak.

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TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Enflasyonun temmuz ayında yüzde 2,9 artması bekleniyor.

Ekonomistler ile konuya ilişkin yapılan ankete göre; yıllık bazda enflasyonun yüzde 80,5'e yükseleceği öngörülüyor.

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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL OLDU?

2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrası hakkındaki tahminleri de ölçüldü. Buna göre tahminlere göre TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış yaşamış olabileceği öngörüldü.

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