Engelli vatandaşlara avantajlı faiz oranı ile kredi desteği! Bu bankalar...

Engelli vatandaşlar için devlet maaş veriyor ve yardım fonu açıyor. Ayrıca artık birçok banka, kredi kullanım şartlarını taşıdıkları takdirde engelli vatandaşlara ihtiyaç kredisi sunuyor. Engelli maaşı sayesinde düzenli bir gelir sahibi olan vatandaşlar avantajlı faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. Peki başvuru şartları neler?

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kredi almak için başvuran herkesin taşıdığı gelir sahibi olma ve reşit olma gibi özelliklerin yanı sıra şu şartlar gerekiyor:

Bankaların yaş sınırını aşmamak (Bu sınır genellikle 80 olarak belirleniyor, gerekli durumlarda bankalarla bu konu hakkında iletişime geçebilirsiniz.)

Kredi notunun iyi olması

Engelli maaşı almak

Maaş üzerinde haciz bulunmaması

Başvuran kişinin zihinsel engel taşımaması

ENGELLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİR?

Engelli maaşı alan vatandaşların çekebileceği azami kredi tutarı belirlenirken aylık gelirinin yüzde 50'lik kısmı dikkate alınıyor. Çünkü bankalar geri ödeme sürecini öngörerek hesaplıyor, bu yüzden kişilerin kredi taksitlerini ödedikten sonra ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar gelirlerinin kalmasını önemsiyor. Dolayısıyla bankalar aylık kredi taksitini engelli maaşının maksimum yüzde 50'sine denk gelecek şekilde hesaplıyor. Bunu da kredi vade miktarıyla çarptığınızda alabileceğiniz maksimum kredi tutarını görmüş olursunuz.