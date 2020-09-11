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Engelli vatandaşlara avantajlı faiz oranı ile kredi desteği! Bu bankalar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Engelli maaşı alan vatandaşlar, özel kredi kullanım şartlarını taşıdıkları takdirde maaşlarının yarısı kadar aylık taksit ödeyerek ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. PTT, Denizbank, ING gibi pek çok banka engelli vatandaşlara kredi imkanı sunuyor. Engelli vatandaşların kredi başvurusu yapabileceği bankaları araştırdık.

Engelli vatandaşlara avantajlı faiz oranı ile kredi desteği! Bu bankalar...

Engelli vatandaşlar için devlet maaş veriyor ve yardım fonu açıyor. Ayrıca artık birçok banka, kredi kullanım şartlarını taşıdıkları takdirde engelli vatandaşlara ihtiyaç kredisi sunuyor. Engelli maaşı sayesinde düzenli bir gelir sahibi olan vatandaşlar avantajlı faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. Peki başvuru şartları neler?

ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kredi almak için başvuran herkesin taşıdığı gelir sahibi olma ve reşit olma gibi özelliklerin yanı sıra şu şartlar gerekiyor:

  • Bankaların yaş sınırını aşmamak (Bu sınır genellikle 80 olarak belirleniyor, gerekli durumlarda bankalarla bu konu hakkında iletişime geçebilirsiniz.)

  • Kredi notunun iyi olması

  • Engelli maaşı almak

  • Maaş üzerinde haciz bulunmaması

  • Başvuran kişinin zihinsel engel taşımaması

ENGELLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİR?

Engelli maaşı alan vatandaşların çekebileceği azami kredi tutarı belirlenirken aylık gelirinin yüzde 50'lik kısmı dikkate alınıyor. Çünkü bankalar geri ödeme sürecini öngörerek hesaplıyor, bu yüzden kişilerin kredi taksitlerini ödedikten sonra ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar gelirlerinin kalmasını önemsiyor. Dolayısıyla bankalar aylık kredi taksitini engelli maaşının maksimum yüzde 50'sine denk gelecek şekilde hesaplıyor. Bunu da kredi vade miktarıyla çarptığınızda alabileceğiniz maksimum kredi tutarını görmüş olursunuz.

Örneğin geliriniz 1000 TL ise, en fazla 500 TL aylık kredi ödemesi yapabilecek durumdasınız. Bu da 60 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için 30 bin TL'ye denk geliyor.

ENGELLİ VATANDAŞLARA İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?

  • Aktif Bank

  • Burgan Bank

  • Denizbank

  • ING Bank

  • TEB

  • PTT Engelli Kredisi

  • Yapı Kredi

  • Ziraat Bankası

Bu listede PTT Engelli Kredisi ve Ziraat Bankası Engelsiz Destek Paketi ön plana çıkıyor.

ZİRAAT BANKASI ENGELSİZ DESTEK PAKETİ

Avantajları şu şekilde:

  • 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredisi

  • Bireysel Emeklilik Sistemi

  • Sigorta

  • Bankacılık ürünlerinde indirim

Başvuru şartları ise şu şekilde:

  • İnternet bankacılığı müşteri kaydı

  • Banka bünyesinde en az 2 adet otomatik ödeme talimatı

PTT ENGELLİ KREDİSİ

Engelli maaşlarını dağıtan PTT, anlaşmalı bankalar aracılığıyla engelli vatandaşlara kredi de dağıtıyor. Bu bankalar:

  • Aktif Bank

  • Burgan Bank

  • Denizbank

  • ING Bank

  • TEB

PTT şubesindeki başvuru formunu doldurarak talebinizi iletebilirsiniz. Bu sırada sadece kimlik kartınız yeterlidir. Ancak başvurunuz onaylanırsa şu belgeleri götürmelisiniz:

  • Engelli raporunun aslı ve onaylı nüshası

  • Kimlik

  • Engelli kimlik kartı

  • Kredi talep dilekçesi

  • Düzenli bir geliriniz olduğuna dair belge

  • İkametgah belgesi

  • Banka teminat talep ettiyse teminata ilişkin belge

  • Kefil talep edildiyse kefilin kimlik, gelir durumu ve ikametgah belgesi
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