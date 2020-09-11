Engelli vatandaşlara avantajlı faiz oranı ile kredi desteği! Bu bankalar...

Engelli vatandaşlar için devlet maaş veriyor ve yardım fonu açıyor. Ayrıca artık birçok banka, kredi kullanım şartlarını taşıdıkları takdirde engelli vatandaşlara ihtiyaç kredisi sunuyor. Engelli maaşı sayesinde düzenli bir gelir sahibi olan vatandaşlar avantajlı faiz oranları ile kredi kullanabiliyor. Peki başvuru şartları neler?
ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kredi almak için başvuran herkesin taşıdığı gelir sahibi olma ve reşit olma gibi özelliklerin yanı sıra şu şartlar gerekiyor:
Bankaların yaş sınırını aşmamak (Bu sınır genellikle 80 olarak belirleniyor, gerekli durumlarda bankalarla bu konu hakkında iletişime geçebilirsiniz.)
Kredi notunun iyi olması
Engelli maaşı almak
Maaş üzerinde haciz bulunmaması
ENGELLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİR?
Engelli maaşı alan vatandaşların çekebileceği azami kredi tutarı belirlenirken aylık gelirinin yüzde 50'lik kısmı dikkate alınıyor. Çünkü bankalar geri ödeme sürecini öngörerek hesaplıyor, bu yüzden kişilerin kredi taksitlerini ödedikten sonra ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar gelirlerinin kalmasını önemsiyor. Dolayısıyla bankalar aylık kredi taksitini engelli maaşının maksimum yüzde 50'sine denk gelecek şekilde hesaplıyor. Bunu da kredi vade miktarıyla çarptığınızda alabileceğiniz maksimum kredi tutarını görmüş olursunuz.
Örneğin geliriniz 1000 TL ise, en fazla 500 TL aylık kredi ödemesi yapabilecek durumdasınız. Bu da 60 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi için 30 bin TL'ye denk geliyor.
ENGELLİ VATANDAŞLARA İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?
Aktif Bank
Burgan Bank
Denizbank
ING Bank
TEB
PTT Engelli Kredisi
Yapı Kredi
Bu listede PTT Engelli Kredisi ve Ziraat Bankası Engelsiz Destek Paketi ön plana çıkıyor.
ZİRAAT BANKASI ENGELSİZ DESTEK PAKETİ
Avantajları şu şekilde:
60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredisi
Bireysel Emeklilik Sistemi
Sigorta
Başvuru şartları ise şu şekilde:
İnternet bankacılığı müşteri kaydı
PTT ENGELLİ KREDİSİ
Engelli maaşlarını dağıtan PTT, anlaşmalı bankalar aracılığıyla engelli vatandaşlara kredi de dağıtıyor. Bu bankalar:
Aktif Bank
Burgan Bank
Denizbank
ING Bank
PTT şubesindeki başvuru formunu doldurarak talebinizi iletebilirsiniz. Bu sırada sadece kimlik kartınız yeterlidir. Ancak başvurunuz onaylanırsa şu belgeleri götürmelisiniz:
Engelli raporunun aslı ve onaylı nüshası
Kimlik
Engelli kimlik kartı
Kredi talep dilekçesi
Düzenli bir geliriniz olduğuna dair belge
İkametgah belgesi
Banka teminat talep ettiyse teminata ilişkin belge
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