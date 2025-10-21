Enpara'dan %2,99 faizli 36 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Krediye ihtiyaç duyduğunuzda uzun başvuru süreçleriyle vakit kaybetmenize gerek yok. Tüm işlemleri buraya tıklayarak Enpara’nın resmi internet sitesi üzerinden yalnızca birkaç adımda tamamlayabilirsiniz.

İlk kez Enparalı olacak kullanıcılar için geçerli olan bu tekliften faydalanmak isterseniz başvuru sürecinizi siz de hemen şimdi başlatabilirsiniz. Başvuru formunda T.C. Kimlik Numarası, Telefon ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girip devam ederek gerekli diğer aşamaları tamamlayabilirsiniz. Yapılan ön değerlendirmenin ardından size özel faiz oranı, vade ve tutar seçeneklerini görüntüleyebilir, kredinizi anında kullanmaya başlayabilirsiniz.

Kampanya detayları:

Kampanya 21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

2025 tarihleri arasında geçerlidir. Yalnızca henüz Enpara müşterisi olmayan kişiler bu kampanyadan yararlanabilir.

Mevcut Enpara kullanıcıları kampanyaya dahil değildir.

Kampanya kapsamında kullanılabilecek maksimum kredi tutarı 100.000 TL, maksimum vade ise 36 aydır.

Başvurular Enpara kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir.

Ön değerlendirme sonucunda faiz oranı %2,99 ile %3,49 arasında değişiklik gösterebilir.

Enpara.com İhtiyaç Kredisi’nde tahsis ücreti veya dosya masrafı yoktur.

Kampanya kapsamındaki ihtiyaç kredilerinde hayat sigortası bulunmaktadır.

Enpara, kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı sonlandırma hakkını saklı tutar.

