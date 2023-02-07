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EPGİS ve PÜİS 'sorun yok' demişti! Akaryakıt bayileri duyurdu: 'İkmalde sıkıntı var’

07.02.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Genel Başkanı Murat Bilgin deprem bölgesine ikmal konusunda sıkıntı olduğunu, yollarda oluşan hasar ve trafik yüzünden sorunlar yaşandığını söyledi. EPGİS ve PÜİS ise hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı olmadığını belirtmişti.

EPGİS ve PÜİS 'sorun yok' demişti! Akaryakıt bayileri duyurdu: 'İkmalde sıkıntı var’

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Genel Başkanı Murat Bilgin deprem bölgesindeki akaryakıt tedariki konusunda bilgiler verdi.

Bloomberg HT yayınına katılan Bilgin, trafik ve hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamaların olduğunu yakında Batman rafinerisinin de bölgeye mazot konusunda yardımcı olacağını söyledi. “Teknik olarak bazı istasyonlarda deprem hasarı olmuş durumda, bazılarında elektrik hatlarında kopukluk var” diyen Bilgin, “Çalışan istasyonlarımız da akaryakıtlarını bitinceye kadar veriyorlar. İkmal konusunda sıkıntı var. Bu bölge Ataş dolum tesisinden besleniyor. Maalesef yollarda birtakım bozukluklar var. İklim koşulları da onları zorluyor. Bir başka problem de trafik olması. İnsanlar bulundukları şehirden çıkmak istiyorlar veya bazıları da yakınlarını almaya gitmek istiyor. Bu da bir trafik karışıklığı oluşturuyor. Elimizden geldiğince ulaşmaya çalışıyoruz” bilgisini paylaştı.

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EPDK HAREKETE GEÇTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin, akaryakıt dağıtıcı ve bayi dernekleriyle görüşüldüğünü, deprem bölgesinde akaryakıt ikmal sorunu yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

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EPGİS VE PÜİS ‘SORUN YOK’ DEDİ

EPGİS, Maraş merkezli deprem nedeniyle bazı istasyonlarda yakıtın bittiğini ve ikmal yapıldığını duyurmuştu. Kurumdan yapılan açıklamada "Kamuoyuna duyuru Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır. Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz” denilmişti.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş ise hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı olmadığını belirterek, şunları kaydetmişti:

"PÜİS'in 81 ilde il başkanlığı ve 922 ilçede ilçe başkanlığı olan teşkilatlı bir yapısı var. Gün boyunca sürekli bölge başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımızla görüştüm. Onlarla sürekli irtibat halindeyim. Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor. Tarihimizin en büyük depremlerinden birini yaşadığımız ve kenetlenerek, yardımlaşarak yaralarımızı sarabileceğimiz bu kritik günlerde, panik yaratabilecek bu tür gerçek dışı haberlerin önüne geçmemiz gerekir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk."

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