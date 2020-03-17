Erkek emeklilik için birbirinden farklı 5 yol! Hem kadınlar hem erkekler faydalanabilir

Emeklilik, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışanların yaşlandıklarında en büyük amacıdır. Emeklilik maaşı ile birlikte yaşlılar temel ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilirken; yaşamsal standartlarını da koruyabiliyorlar. Kişiler ne zaman emekli olabileceğine dair araştırmalarını her daim yaparlar. Emeklilik hesaplamasında ilk başta kişinin sigortalanma giriş tarihine bakılır. Sigorta başlangıç tarihinin ardından; emeklilik hakkını kazanmak için yaş, cinsiyet, sigortalılık süresi ve yatırılan prim gününe bakılır. Bu şartlarla beraber vatandaşlara erken emeklilik için şartlar sunulmuştur. Erken emeklilik, yoğun geçen çalışma hayatında stres ve tempodan sıkılan kişilerin en büyük kurtarıcısı olmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar yayınlanan erken emeklilik şartlarını yerine getirmeleri halinde maaşlarına kavuşabilecekler. Erken emeklilik için vatandaşlara doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, kısmi emeklilik ve malulen emeklilik gibi yöntemlerle ek prim ödemesi yapılmasına imkan tanır. Geriye dönük olarak prim ödemesine olanak veren doğum ile askerlik borçlanmasının yanında; çalışma hayatı sırasında iş gücünü kaybedenler için de erken emeklilik şansı doğmuştur.

Kadınlara Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik Şansı Kadınlara özel olarak tanılan doğum borçlanması hakkıyla, çalışan anneler çalışma hayatından doğum ve sonrasındaki istirahat dönemi nedeniyle uzak kalan kişilerin geriye dönük olarak prim ödemesi yapmalarının yolu açılır. Sigortalı olarak çalışanların üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi şartıyla SGK’ya borçlanması mümkündür. Doğum borçlanması için bebeğin yaşaması gerekir. Aynı zamanda iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından evlatlık verilen her çocuk için sigortalı kadın çalışanlar da doğum borçlanması hakkından yararlanabilirler. Erkeklere Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik Müjdesi Erkeklere özel olarak tanılan askerlik borçlanması hakkıyla, çalışan erkekler vatani görevi nedeniyle iş hayatından uzak kalmadıkları döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapılabilirler. Askerlik borçlanmasından yararlanmak için vatandaşların er veya erbaş olarak silahaltına alınmış olması gerekir. Aynı zamanda yedek subaylık okulunda geçen süre ve bu okula hazırlık aşamaları da askerlik borçlanması hakkının içinde değerlendirilir. Askerlik borçlanmasının süresi tamamen askerlik zamanıyla aynıdır.