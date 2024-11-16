FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erzurumspor'un eski futbolcuları 'vergi yüzsüzleri' listesinde! 5 milyon borçları var... Kulüp bunlar yüzünden 3,5 yıl ceza almıştı

Erzurumspor'un eski futbolcuları 'vergi yüzsüzleri' listesinde! 5 milyon borçları var... Kulüp bunlar yüzünden 3,5 yıl ceza almıştı

16.11.2024 12:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ve kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen listede Erzurumspor FK'nın eski 5 futbolcusu yer aldı. Geçen sezonlarda Erzurumspor FK'da top koşturan; Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza vergi borçlarını ödemedi. Bu isimlerin yaklaşık 5 milyon lira vergi borcu bulunuyor. Kulüp bu futbolcuların FIFA şikayeti nedeniyle 3,5 dönem transfer yasağı almıştı.

Erzurumspor'un eski futbolcuları 'vergi yüzsüzleri' listesinde! 5 milyon borçları var... Kulüp bunlar yüzünden 3,5 yıl ceza almıştı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK'da geçen sezonlarda forma giyen Arvydas Novikovas, Jugurtha Hamroun, Mitchell Glenn Donald, Petrus Boumal Mayega ve Arturo Rafael Mina Meza'nın vergi borçlarını ödemedikleri belirlendi.

İSİMLERİ 'VERGİ YÜZSÜZLERİ' LİSTESİNDE

Kazım Karabekir Vergi Dairesi tarafından yayınladığı ve kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen listede 5 futbolcunun ismi yer aldı. Buna göre yayınlanan ilanda; bir dosyaları bulunan Arvydas Novikovas'ın 308 bin 232 lira 63 kuruş, Mitchell Glenn Donald'ın 572 bin 670 lira 96 kuruş, iki ayrı dosyaları bulunan Jugurtha Hamroun'un 1 milyon 338 bin 219 lira 22 kuruş, Petrus Boumal Mayega'nın 1 milyon 401 bin 42 lira 17 kuruş, Arturo Rafael Mina Meza'nın 1 milyon 670 bin lira 95 kuruş vergi borcu bulunduğu açıklandı.

3636

YAKLAŞIK 5 MİLYON TL VERGİ BORCU

Erzurumspor FK camiasının yakından tanıdığı ve alacakları nedeniyle takımı FIFA'ya şikayet ederek 3,5 dönem transfer yasağı getirilmesine neden olan futbolcuların yaklaşık 5 milyon lira vergi borçları olduğu tespit edildi. İlandan sonra herhangi bir yasal itirazın olmaması halinde, 1 aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacak ve mükelleflerin borçları hakkında yasal işlemler başlayabilecek. İsmi geçen futbolcular için icra işlemi uygulanacak. Türkiye'de üzerlerine kayıtlı mallar varsa el konulacak.

85834

İLANDA '1 AY SÜRE' UYARISI

Kazım Karabekir Vergi Dairesi, vergi mükellefleri adına tanzim edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinin posta ile yapılmasının ardından, adreslerinde bulunamayan bazı kişilere yönelik ilan yayınladı. Adı, soyadı (ünvanı) ile vergi ve ceza nevileri belirtilen ilanda vergi mükelleflerine ait vergi/ceza ihbarnamelerine de yer verildi. İlanda adı geçen mükelleflerin, bir ay içinde Kazımkarabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne şahsen veya bilvekale başvurmalarını, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde 213 sayılı Kanunun 106. maddesi gereğince, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanla; ilgili mükelleflerin belirtilen süre içinde gerekli işlemleri yapmamaları durumunda, söz konusu tebliğlerin yasal olarak yapılmış kabul edileceğine dikkat çekildi. İlanda; 213 sayılı Kanun'un 106'ncı maddesi gereğince, bu kişilere tebliğ yapılmış sayılacağını ve herhangi bir itiraz hakkı kalmayacağı belirtildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu vergi erzurumspor
En Çok Okunan Haberler
Fransız devi Lyon, küme düşürülüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile maçları vardı...

Fransız devi Lyon, küme düşürülüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile maçları vardı...

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

Ocak ayında memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Ocak ayında memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.