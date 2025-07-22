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Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, kişiyi intihara yönlendirme, tehdit ve casusluk da dahil olmak üzere çok sayıda suçtan suç duyurusunda bulunulduğu öne sürüldü.

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre; iş insanı Cem Atilla Saygın, eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında "nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, kişiyi intihara yönlendirme, tehdit ve casusluk" dahil 9 ayrı suçtan suç duyurusunda bulundu.

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira... 1

YAKLAŞIK 100 MİLYON TL...

Habere göre; Saygın, Çetinkaya’nın 2020-2023 yılları arasında eski unvanını kullanarak kendisine güven kazandırdığını ve yaklaşık 100 milyon lira dolandırarak şirketini batırdığını iddia etti.

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira... 2

Yine habere göre; Saygın, Çetinkaya'nın şahsi hesaplarına döviz ve TL cinsinden milyonlarca lira transfer ettiğini, buna karşılık hisselerine el koyduğunu ve kendisini AVM ortaklığı vaadiyle tekrar para göndermeye ikna ettiğini ileri sürdü.

İddialara göre Saygın, 2025 yılının mayıs ayında dolandırıldığını anladığını söylerken Çetinkaya'nın da kendisini tehdit ettiğini ve sonrasında intihara teşebbüs ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre Saygın, Çetinkaya'nın halen Merkez Bankası Başkanı gibi davrandığını ileri sürerken casusluk şüphesiyle de soruşturma talep etti. Konuyla alakalı soruşturmaların başladığının öğrenildiği konuşulurken Çetinkaya'dan konuyla ilgili açıklama gelmediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası
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