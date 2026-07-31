Et ürünlerinde at eti, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Bakanlığın ‘guvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ internet adresinde yayımlanan güncel listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ile ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında halk sağlığını riske atan ürünler kamuoyuyla paylaşıldı.

Listeye, 12’si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere toplam 34 yeni ürün eklendi. Denetimler kapsamında 9 üründe tek tırnaklı(at, eşek vb.) eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5’i Mersin’de, 4’ü ise Adana’da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu.

ET ÜRÜNLERİNDE KANATLI ETİ VE SAKATAT TESPİT EDİLDİ

30 Temmuz 2026 tarihli listede özellikle et ve et ürünleri kategorisinde çok sayıda uygunsuzluk kaydedildi. Bursa'da Sarıyer Börekçisi-Hatice Doğdu firmasına ait pişmiş kıymalı börek iç harcında kanatlı eti tespit edildi.

Adana'da faaliyet gösteren bazı işletmelerin dana sucuklarında da kanatlı eti bulundu. Listede yer alan ürünler arasında: Derinalp Kardeşler markalı ısıl işlem görmüş dana sucuk, Pozantı Yöresel markalı dana sucuk, Teskinoğlu markalı ısıl işlem görmüş dana sucuk yer aldı.

SKANDALIN MERKEZİ ADANA VE MERSİN OLDU

Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen işletmelerin tamamının Adana ve Mersin’de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, söz konusu işletmelerin 5’i Mersin’de, 4’ü ise Adana’da bulunuyor. Böylece iki kentte toplam 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca Ankara ve Elazığ'daki bazı köfte ve yemek ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ile sakatat tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE BİTKİSEL YAĞ VE JELATİN UYGUNSUZLUKLARI

Bakanlığın açıkladığı listede süt ve süt ürünleri kategorisinde de çeşitli uygunsuzluklar görüldü.

Bursa'da İnkaya markalı 500 gram yoğurtta jelatin tespit edilirken, Aydın'da İlayda Çiftliği Taze Kaşar Peyniri ürününde düşük yağ oranı, bitkisel yağ ve eritme tuzu kullanımı belirlendi.

Elazığ'da Bilal Koç Süt ve Süt Ürünleri markalı tuzlu tereyağında, Gaziantep'te Fatih Bey markalı beyaz peynirde ve Kars'ta KRS Metinbey markalı tereyağında bitkisel yağ tespit edildi.

Kayseri'de Narlitepe Doğanın Sevgisi markalı eritme peynirinde ise bitkisel yağ ve nişasta bulundu.

BAL VE SALÇADA DA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Ankara'da Zaraköy markalı süzme çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.

Manisa'da ise tatlı biber salçasında gıda boyası kullanıldığı belirlendi.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA LİSTE KONTROLÜ ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güncel taklit ve tağşiş listelerine e-Devlet üzerinden "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" aracılığıyla ulaşabileceğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca sonlandırılmış duyuru bilgilerine de ilgili hizmet kanalları üzerinden erişilebileceğini açıkladı.