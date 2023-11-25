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EFT ve FAST ücretleri için karar: Merkez Bankası Resmi Gazete'den duyurdu: O uygulama kaldırıldı

25.11.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan düzenlemeye EFT ve FAST ücretleri için azami tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alınması uygulamasına son verildi. Yeni karar ile işlemlerde saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı olacak.

EFT ve FAST ücretleri için karar: Merkez Bankası Resmi Gazete'den duyurdu: O uygulama kaldırıldı

TCMB'nin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÜZDE 50 KURALI İPTAL EDİLDİ

Hafta içi saat 16.00'dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.

1 Aralık 2023'te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.

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EFT
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