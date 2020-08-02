Ethereum nedir, ne alama gelir? Ethereum ne zaman çıktı? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir?

340 dolara ulaşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı haberlerde yer aldıktan sonra vatandaşlar Ethereum nedir araştırmasına başladı. Ethereum yüzde 7’ten fazla arttı ve böylece 2020’de zirveye oturdu. Ethereum hakkında merak edilenleri araştıranlar Ethereum ne zaman çıktı sorusuna da cevap arıyor. Peki Ethereum ne anlama gelir? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir? Ethereum ne zaman çıktı? İşte Ethereum hakkında merak edilenler...

Kripto para birimi Ethereum yüzde 7’ten fazla arttı ve böylece 2020’de zirveye oturdu. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) fiyatı, 340 doları aşarak, 2020’de yeni bir rekor kırdı.

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum açık kaynaklı, halka açık, zincirleme modeli merkezli hesaplama platformu ve smart contract protokolü özelliğini sağlayan işletim sistemidir. İşlem bazlı durum geçişleri ile Nakamoto consensus protokolünün güncellenmiş bir versiyonunu destekler.

Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.