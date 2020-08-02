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Ethereum nedir, ne alama gelir? Ethereum ne zaman çıktı? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

340 dolara ulaşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı haberlerde yer aldıktan sonra vatandaşlar Ethereum nedir araştırmasına başladı. Ethereum yüzde 7’ten fazla arttı ve böylece 2020’de zirveye oturdu. Ethereum hakkında merak edilenleri araştıranlar Ethereum ne zaman çıktı sorusuna da cevap arıyor. Peki Ethereum ne anlama gelir? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir? İşte Ethereum hakkında merak edilenler...

Ethereum nedir, ne alama gelir? Ethereum ne zaman çıktı? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir?

340 dolara ulaşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştığı haberlerde yer aldıktan sonra vatandaşlar Ethereum nedir araştırmasına başladı. Ethereum yüzde 7’ten fazla arttı ve böylece 2020’de zirveye oturdu. Ethereum hakkında merak edilenleri araştıranlar Ethereum ne zaman çıktı sorusuna da cevap arıyor. Peki Ethereum ne anlama gelir? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir? Ethereum ne zaman çıktı? İşte Ethereum hakkında merak edilenler...

Kripto para birimi Ethereum yüzde 7’ten fazla arttı ve böylece 2020’de zirveye oturdu. Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum (ETH) fiyatı, 340 doları aşarak, 2020’de yeni bir rekor kırdı.

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum açık kaynaklı, halka açık, zincirleme modeli merkezli hesaplama platformu ve smart contract protokolü özelliğini sağlayan işletim sistemidir. İşlem bazlı durum geçişleri ile Nakamoto consensus protokolünün güncellenmiş bir versiyonunu destekler.

Ether, Ethereum platformu tarafından üretilen kripto para birimidir. Ether, banka hesapları arası transfer edilebilir ve madencilik hesaplamalarını karşılamak için kullanılabilir. Ethereum, merkezi olmayan Turing sanal makinesinin (Ethereum Virtual Machine (EVM)) kullanımına olanak verir. Bu sanal makine komutları uluslararası İnternet ağını kullanarak çalıştırabilir. “Gas”, kendi içinde fiyat hesaplama mekanizmasıdır, spam riskini azaltmak ve kaynakları İnternete yüklemek için kullanılır.

ETHEREUM ETİMOLOJİSİ

Ethereum, 2013 yılının sonlarında kripto para araştırmacısı ve programcısı Vitalik Buterin tarafından kullanıma sunulmuştur. Ethereum, para kaynağını 2014 temmuz ve ağustos aylarında online bir fon bulma sitesinden almıştır. Sistem, 30 Temmuz 2015’te, 11.9 milyon coin değerindeki “ön madencilik” ile çalışMayısa başlamıştır. Bu, toplam dolaşım kaynağının yaklaşık %13’ünü oluşturur.

2016 yılında, DAO projesinin çöküşünün sonucu olarak, Ethereum 2 farklı blok zincire ayrıldı, yeni oluşan versiyon Ethereum (ETH) haline geldi, orijinal olan ise Ethereum Classic (ETC) olarak devam eti. Ethereum’un değeri 2017 yılında %13,000 büyüdü.

Ocak 2016 itibarıyla, Ethereum protokolü saniyede 25 işlem yapabilir hale geldi. 19 Aralık 2016'da, Ethereum ilk defa bir gün içinde bir milyon işlemi aştı.

ETHEREUM VE BİTCOİN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Ethereum, çeşitli yönlerden Bitcoin’den (Ocak 2018 itibarıyla en büyük piyasa değerine sahip kripto para birimi) farklıdır:

Ethereum’un blok süresi 14-15 saniyedir. Bu, Bitcoin için 10 dakikadır.

Ethereum madenciliği, bazen sert çatallar sırasında değişen ancak genellikle tutarlı oranda yeni dijital paralar üretir. Bitcoin için, oran her 4 yılda bir yarıya düşer.

Proof-of-work (iş kanıtı) için, madencilikte uzman ASIC’lerin (Application-specific integrated circuit - UygulaMayısa Özel Entegre Devre) avantajlarını azaltan Ethash algoritmasını kullanır.

Bitcoin işlemleri, işlem büyüklüğü ile bayt cinsinden rekabet ederken, işlem ücretleri hesaplama karmaşıklığına göre değişir. Bant genişliği kullanımı ve depolama ihtiyaçları (sistemde “gaz” olarak bilinir) ile farklılık gösterir.

Ethereum gaz ünitelerinin her birinin bir işlemde belirtilebilecek bir fiyatı vardır. Bu, tipik olarak Gwei olarak ölçülür. Bitcoin işlemleri genellikle Satoshi'nin bayt başına belirttiği ücretlere sahiptir.

İşlem ücretleri, genellikle Ethereum için Bitcoin'den daha düşüktür. Aralık 2017’de, Ethereum’un ortalama işlem ücreti, 0.33 dolara karşılık gelirken, Bitcoin için bu değer 23 dolara karşılık gelmiştir.

Ethereum, Wei’deki değerlerin hesaplardan geçirildiği ve başka bir hesaba aktarıldığı bir hesap sistemi kullanır.

Ethereum’un, Proof-of-Stake’e (ortadaki para kanıtı) transfer edilmesi planlanılıyor. Bu günlerde Ethereum, Proof-of-Work (iş kanıtı) ve Proof-of-Stake arasında melezdir.

ETHEREUM NE ZAMAN ÇIKTI? ETHEREUM'UN TARİHİ

Ethereum takımı Vitalik Buterin, Mihai Alisie, Anthony Di Iorio ve Charles Hoskinson’dan oluşuyor. Ethereum projesinin resmi geliştirilmesi 2014 yılının başlarında Swiss şirketlerinde (Ethereum Switzerland GmbH) başladı. Daha sonra, kar amacı gütmeyen, Ethereum Kurumu yaratıldı. Ethereum para kaynağını 2014'ün temmuz ve ağustos aylarında online fon elde etme sitesinden ve başka bir dijital para olan Bitcoin ile ether alan kullanıcılar tarafından sağlanmıştır.

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