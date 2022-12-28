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Ev alıp satacak olanlar tarih değişti! Tapuda yeni dönem

28.12.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılla birlikte emlak alım satım işlemlerine yeni düzenlemeler getirilecekti. Tapudaki yeni düzenleme sayesinde gayrimenkul alım satım işlemleri artık noter üzerinden de yapılabilecekti. Milyonları ilgilendiren bu düzenlemenin tarihi değişti. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Ev alıp satacak olanlar tarih değişti! Tapuda yeni dönem

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından da yapılmasına imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelendi.

"1512 Sayılı Noterlik Kanunu'nun 60'ıncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (3) Numaralı Bendi ile 61/A Maddesinde Öngörülen Bilişim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Olarak Anılan Kanunun Geçici 21'inci Maddesinde Yer Alan Sürenin 1 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı" bugünkü Resmi Gazate'de yayımlandı.

1 TEMMUZ 2023'E ERTELENDİ

Karara göre, kamuoyunda "6. Yargı Paketi" olarak bilinen ve 28 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la getirilen 1 Ocak 2023'ten itibaren noterlerce taşınmaz alım satım işlemi yapılabilmesine imkan sağlayan düzenlemenin uygulama tarihi 1 Temmuz 2023'e ertelendi.

Buna göre noterler, 1 Temmuz 2023'ten itibaren taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek, bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek.

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