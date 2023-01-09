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Ev almak isteyenlere müjde! 15 sene vadeyle 0,69 konut kredisi fırsatı! Başvuru şartlarına dikkat

09.01.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredisi kampanyası, orta gelirlilere yönelik “Yeni Evim Kampanyası” başvurusunu yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yapılan açıklamada başvuruların başlayacağı tarih hakkında bilgi verildi. Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda 15 sene vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak.

Ev almak isteyenlere müjde! 15 sene vadeyle 0,69 konut kredisi fırsatı! Başvuru şartlarına dikkat

0,69 konut kredisi başvuru şartları araştırılıyor. TOKİ İlk Evim Kampanyasının ardından vatandaşlar heyecanla orta gelirlilere yönelik düzenlenecek olan yeni kampanyayı beklemeye başlamışlardı.Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. İşte orta gelir grubu ev kampanyası 0,69 konut kredisi başvuru şartları

KONUT KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası" başvuruları 16 Ocak tarihinde başlayacak. Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuru yapabilecekler. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun projeler için kredi tahsis edecek.
Kampanyaya başvuru yapmak isteyenler herhangi bir ücret ödemeyecekler.

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BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.
18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.
Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.
Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.
Verasetle ev sahibi olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

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ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Asgari peşinat oranının yüzde 10 olduğu kampanyada, en fazla 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayacak.
Yüzde 0,69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Bu koşullar altında vatandaşın aylık kredi ödemesi ortalama 43 bin 735 lira olacak. Söz konusu kredinin toplam geri ödemesi ise 7 milyon 872 bin liraya yakın olacak. Aynı tutarın 10 yıl vade için çekilmesi durumunda ise aylık ödemeler ortalama 55 bin 265 lirayı, toplam geri ödemesi ise 6 milyon 632 bin lirayı bulacak.

konut-kredisi-başvuru-şartları

Vatandaşların 3 milyon liralık bir ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Söz konusu kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bin liraya, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek.
Öte yandan 2 milyon liralık ev kredisinde ortalama aylık ödeme 15 yıl vadede 19 bin 440 lira, 10 yıl vadede 24 bin 560 lira düzeyinde hesaplanırken, 1 milyon liralık ev kredisi çeken vatandaşların aylık cebinden çıkacak para 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 9 bin 720 lira ve 12 bin 280 liraya yakın olacak.
Çekilen 2 milyon liralık kredinin 15 yıl vadede toplam geri ödemesi 3,5 milyon lirayı, 10 yıl vadede 2 milyon 950 bin lirayı bulacak. Kredi tutarının 1 milyon lira kullanılması durumunda ise toplam geri ödeme tutarı 15 yıl ve 10 yıl vadeler için sırasıyla 1 milyon 750 bin lira ve 1 milyon 474 bin lira düzeyinde gerçekleşebilecek.

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