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Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ ile Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi fırsatı!

30.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev fiyatları arttıkça kişilerin ev sahibi olma hayali de bu orantı da düşüyor. Konuyla ilgili olarak harekete geçen TOKİ her vatandaşın ev sahibi olması amacıyla yenilikler yapmaya başladı. Her yıl belirli indirimler yapan kurum bu sene rekor bir karar aldı. En düşük faizle ev alabilmenin yollarını arayan vatandaşlar ise fırsat ile ilgili detayları merak ediyor.

Ev almak isteyenlere müjde! TOKİ ile Ziraat Bankası 0.49 faizli konut kredisi fırsatı!

Ev almak isteyen vatandaşlar kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. Son olarak TOKİ Ziraat Bankasıyla yeni bir anlaşmaya giderek ev alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla yeni bir fırsat sunmuştu. Buna göre 0,49 faizle ev alabilmek mümkün olabiliyor. Her sene faizlerin düşürülmesiyle bu sene de gözler yine TOKİ'ye çevrildi. Alınan yeni kararlarla 0,49 faiz daha da düşebilecek mi sorusu merak ediliyor. Söz konusu fırsattan yararlanabilmek amacıyla kişilerin birtakım şartları taşıyor olması gerekmekte.

TOKİ İLE ZİRAAT BANKASI 0.49 FAİZLİ KONUT KREDİSİ VERİLECEK Mİ?

2020 senesinde düzenlenen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında o dönemde tarihin en düşük konut kredisi faiz seviyesi ile kredi desteği verileceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamanın sonrasında TOKİ'den ev alacaklara 240 ay vadeli yüzde 0.49 faiz seviyesi ile Ziraat Bankası konut kredisi kullandırmıştı. Bu sene de kamu bankaları üzerinden kredi desteği verilmesi beklenirken seviyesin değişip değişmeyeceği konusu ile ilgili ise henüz yeni bir açıklama gelmedi. Ancak yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

TOKİ evleri her bütçeye uygun evler inşa etmesiyle bilinmekte. Bu evler 2+1 ve 3+1 olarak ayrılıyor. Her biri için istenen ön ödeme miktarı da farklılık gösteriyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ön ödeme için gerekli olan nakitleri yoksa Ziraat Bankası bu konuda destek sağlamaktadır. Başvurularını gerçekleştiren kişilere anında ihtiyaç kredisi vererek ön ödeme işlemlerinin tamamlanmasını sağlamaktadır.

Son senesinin ekonomik zorluklarından etkilenen kiracılar ev sahibi olabilmenin yollarını aramakta. TOKİ 100.000 üzerindeki vatandaşı ev sahibi yapabilmek amacıyla her sene yeni konutlar inşa ediyor. İnşa etmiş olduğu konutları her bütçeden vatandaşın alabileceği imkanlarla sahibine ulaştırıyor. Bu sayede tam da hayallerinizdeki gibi bir ev alma fırsatını elde etmeniz olası duruma gelecektir.

BAKAN MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Bakan Murat Kurum yapmış bulunduğu konuşmasında son dönemde konut fiyatlarında ve ev kiralarında yaşanan artışlara da değinerek "Üretim eskiye nazaran dünya genelinde az bulunduğu amacıyla bu tür bir hal var. Konut ham maddelerindeki artış etkili oldu" dedi ve fırsatçılık yapan bireylerin de olma ihtimalini fakat bunun genele maledilmemesi gerekliliğini söyleyerek devlet olarak TOKİ üzerinden konut fiyatlarını düşürecek yeni bir müdahaleye hazırlandıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Ziraat Bankası
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