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Ev hanımları nasıl emekli olur? (isteğe bağlı sigorta)

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

Çamaşır, bulaşık ve çocuk bakımı arasında sıkışan ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi. Ev hanımları için çoğu zaman emeklilik zor bir hayal olarak gözükür. Yapılan son düzenlemeler ile hiç çalışmayan anneler ve ev hanımlarına emeklilik hakkının kapıları aralanmıştır. Evliliğinde 25 yılı dolduran 50 yaşındaki kadınlar hiç çalışmasalar dahi emekliliği hak edebilecekler.

Ev hanımları nasıl emekli olur? (isteğe bağlı sigorta)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan son düzenleme kapsamında ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalılık hali ile emekli olmalarının önü açılmıştır. Sevindirici haberi alan ev hanımları düzenlemenin şartlarını araştırmaya, hatta başvurularını yapmaya başladılar. Peki, yeni yasanın çerçevesinde hangi maddeler yer alıyor?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişikliğe ilişkin yasa teklifi sunuldu. Tüketici Başvuru Merkezi Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman tarafından verilen haberde "ev hanımlarına emeklilik yasa teklifinin yasalaşması halinde ev hanımlarının hiç çalışmadan emekli olabilecekleri" belirtilmiştir. Peki, ev hanımları nasıl emekli olabilirler? Şartları nelerdir? Kimler bu haktan yararlanabilir? İşte, ev hanımlarının emekliliğine ilişkin hiç bilinmeyen ayrıntılar...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YASASININ ŞARTLARI NELERDİR?

  • 2020 yılı içerisinde teklifin yasalaşması durumunda; 1995 yılı ve öncesinden beri evli olma (en az 25 yıl evlilik) şartı aranmaktadır.
  • Kanun kapsamında kadınların yaşları oldukça önemlidir. Ev hanımlarının 1970 ve öncesinde doğması da (50 yaşını geçmiş olmak) istenilen diğer şarttır.
  • Emeklilik talebinde bulunacak kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu ile hiçbir bağının olmaması gerekir. Başka bir ifadeyle ev hanımlarının sigortalı olarak herhangi bir iş yerinde çalışmaması şarttır.
  • Ev hanımları kendi adına herhangi bir gelire sahip olmamalıdır. Kişilerin kendi adına herhangi bir taşınmaz, gayrimenkul ya da kira gelirinin olmaması gereklidir.
  • SGK bünyesinde herhangi bir gelir desteğinin alınmaması da şarttır. Bu gelirler arasında; yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödenekler yer almaktadır.
  • Ev hanımlarının emekli olabilmesi için doğum ya da yurt dışı borçlanması hakkından yararlanmasının önündeki engel kaldırılmıştır. Hizmet borçlanması hakkı ile ev hanımları emekli olabilirler.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Zorunlu sigortalı olmak için aranılan şartları taşımaması nedeniyle kişilerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile Genel Sağlık Sigortası primlerini kendilerinin ödemesi isteğe bağlı sigortalılık olarak tanımlanır.

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında zorunlu sigortalı olarak çalışamamak, bir ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak durumlarında isteğe bağlı emeklilik devreye girer.
  • Kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde ikamet etmesi ve 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir.
  • El emeği ürünleri satan kişilerin isteğe bağlı sigortalılık durumunda malzemelerin bir kamu kuruluşları tarafından belirlenen kermes, festival, internet sitesi gibi yerlerde satılması şarttır.
    -Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilerin adına dul, yetim, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödeneklerin verilemesi gerekir. Aynı zamanda kişilerin kendine ait geliri olmaması da aranan şartlardandır.
  • İlk defa isteğe bağlı sigortalı olacakların "isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi" ile ikametlerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları istenir.
    l İsteğe bağlı sigortalılık primi, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında kalan limit üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazanç aylık kazancın yüzde 32'sidir. Bu belirlenen kısmın yüzde 20'lik bölümü malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri, yüzde 12'lik kısım ise Genel Sağlık Sigortası primleridir.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, emeklilik,

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