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EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar oldu? 2023 ocak ayı zamlı Evde Bakım Maaşı ne zaman hesaplara yatacak? İşte başvuru şartları

03.01.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde Bakım Maaşının ne kadar olduğu ve ne zaman hesaplara yatırılacağı soruları gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asgari Ücret Zammı müjdesinden sonra bir çok kaleme gelecek olan zamlar da tek tek sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerine verilen Evde Bakım Maaşıda bunlardan biri. Peki, EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar oldu? 2023 ocak ayı zamlı Evde Bakım Maaşı ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ne kadar oldu? 2023 ocak ayı zamlı Evde Bakım Maaşı ne zaman hesaplara yatacak? İşte başvuru şartları

Evde Bakım Maaşı 2023 ocak ayı zamlı miktarlarının hesaplara yatması için geri sayım sürüyor. Evde bakım maaşı zammı, 2023 ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan yüzde 54,6'lık zammın ardından gündeme geldi. Gelen zamla beraber asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı zammı ile ne zaman hesaplara yatırılacağı konusu araştırılıyor. İşte 2023 Evde Bakım Maaşına ilişkin detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı tutarı, asgari ücretin 8 bin 506 TL olarak duyurulmasının ardından merak konusu oldu.

Evde bakım maaşı, 2022 Temmuz ayından bu yana aylık 3 bin 336 TL olarak hesaplara yattı.

Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelmesi halinde bu rakam 3 bin 699 TL olacak.

Evde bakım maaşına yüzde 20 zam gelirse ödenecek rakam 4 bin 3 TL olacak.

Evde bakım maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde ise rakam 4 bin 336 TL'yi bulacak.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde Bakım Maaşı yatan iller Ocak ayı listesi henüz yayınlanmadı. Ocak ayı ödemeleri 15 Ocak'ta belli olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Evde bakım maaşı almak isteyen ve başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar bu haktan yararlanabilmektedir.

Başvurular yaşanılan şehrin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ya da ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.

Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gereklidir.

Evde bakım maaşı almak için sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin bulunması gereklidir.

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Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL SORGULANIR?

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile Evde Bakım Maaşı alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından kesilmektedir.

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