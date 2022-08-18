EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yattı mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kısa mesaj ya da e-Devlet'ten evde bakım parası sorgulaması yapılabiliyor. Peki 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.



