FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

18.08.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım parası ödemeleri her ay hesaplara yatıyor. Peki 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yattı mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kısa mesaj ya da e-Devlet'ten evde bakım parası sorgulaması yapılabiliyor. Peki 18 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı?

1

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

3

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

2

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 milyon liraya kadar destek: Resmi Gazete’den duyuruldu: Kredi ve faizler...4 milyon liraya kadar destek: Resmi Gazete’den duyuruldu: Kredi ve faizler...
Gram ve ons altın için yeni tahminGram ve ons altın için yeni tahmin
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Fiyatlar yüzde 5 düştü…
Anahtar Kelimeler:
evde bakım maaşı (engelli maaşı) 2022 evde bakım maaşı yatan iller evde bakım maaşı evde bakım maaşı 2022 evde bakım maaşı yatan iller evde bakım maaşı yatan iller güncel evde bakım maaşı yatan iller güncel liste evde bakım maaşı yatan iller listesi evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı 'pes' dedirtti

Ev sahipleriyle anlaşan emlakçıların yaptığı 'pes' dedirtti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Bir zam, bir de indirim! Benzin ve motorin fiyatları değişti

Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Uçak bileti fiyatları yüzde 104 arttı!

Uçak bileti fiyatları yüzde 104 arttı!

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Hangi sağlık çalışanı ne kadar ek ödeme alacak, kimleri kapsıyor? Bakan Koca açıkladı, izinde 12 gün detayı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.