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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 22 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

22.08.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk iş günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak için yapılan ödemelere ilişkin son durumu öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 22 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili merak edilenler haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER! 22 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım maaşı kısa mesaj yolu ile ya da e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Pekş 22 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

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Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

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