Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ağustos 2022! Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının Ziraat Bankası SMS yolu ile veya e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı? İşte evde bakım maaşı yatan iller...
1- Batman
2- Sivas
3- Osmaniye
4- Kars
5- Muğla
6- Bilecik
7- Aydın
8- Rize
9- Muş
10- Gümüşhane
11- Siirt
12- Aksaray
13- Ordu
14- Karabük
15- Erzincan
16- İzmir
17- İstanbul
18- Denizli
19- Sakarya
20- Ağrı
21- Bursa
22- Tekirdağ
23- Balıkesir
24- Elazığ
25- Ankara
26- Mersin
27- Karaman
28- Bolu
29- Adana
30- Niğde
31- Bartın
32- Kırıkkale
33- Erzurum
34- Yalova
35- Mardin
36- Konya
37- Afyonkarahisar
38- Adıyaman
39- Çorum
40- Şanlıurfa
41- Diyarbakır
42- Kahramanmaraş
43- Tokat
44- Kütahya
45- Bingöl
46- Burdur
47- Manisa
48- Malatya
49- Çankırı
50- Çanakkale
51- Antalya
52- Isparta
53- Gaziantep
54- Kocaeli
55- Zonguldak
56- Uşak
57- Giresun
58- Şırnak
59- Hatay
60- Kırşehir
61- Edirne
62- Eskişehir
63- Kırklareli
64- Kastamonu
65- Van
66- Yozgat
67- Kilis
68- Trabzon
Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.
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