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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE! e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı! 16 Ağustos 2022 Salı

16.08.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, merak konusu olurken ödemelerin yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler e-Devlet ya da kısa mesaj yoluyla bilgi edinmeye başladı. Bilindiği üzere söz konusu ödemeler ihtiyaç sahiplerine her ay yapılıyor. Birçok kişi ödemelerin kademeli olarak yapılması sebebiyle "Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve 16 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE! e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı! 16 Ağustos 2022 Salı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 16 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Evde bakım parası her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parasının Ziraat Bankası SMS yolu ile veya e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yattı? İşte Evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

1

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesine erişim 15 ağustos tarihinde gerçekleşecek. Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

3

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

2

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

5

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