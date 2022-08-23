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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 23 Ağustos 2022 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

23.08.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, 23 Ağustos 2022 Salı günü yani haftanın ikinci günü vatandaşlar tarafından internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi vatandaşlara her ay yapılan ödemelere ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 23 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili ayrıntılar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 23 Ağustos 2022 evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı, ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Ödemeler kısa mesaj yolu ile ya da e-devlet üzerinden rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Peki 23 Ağustos 202 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili detaylar haberimizde...

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

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Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

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