'Evimde fiber altyapı yok' diyenler dikkat! Hükümet düğmeye bastı: Hepsi tek bir çatıda birleşecek

Fiber optik şebekeleri yeteri kadar yaygın olmadığı için hızlı büyümede sorun yaşanıyor Hükümet konu ile ilgili çözüm arayışındayken yeni bir adım geldi. Buna göre, çoğunluğu Türk Telekom'a ait fiber alt yapıların tamamının birleştirilmesi için çalışma başlatıldığı konuşuluyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Reuters'a konuşan üst düzey yetkilinin söylediklerine göre, çalışma henüz erken aşamada ve sonuçlanmadı ancak ilerleme kaydedildiğini belirtti ve şu sözleri kullandı:



"Fiber altyapının birleştirilmesi konusunda bir düşüncemiz var, biz de bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışma erken aşamalarında ve henüz sonuçlanmış değil ancak bizim konu üzerinde çalışmamız devam ediyor. Ortak altyapının kurulmasıyla fiber ağımızın daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz"

Konuşan yetkili konu ile ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

TELEKOM ŞİRKETLERİ NEDEN YATIRIM YAPMIYOR?

Aslında telekom şirketlerine, fiber optik şebekelerinin yeterince yaygın olmaması nedeniyle buraya yatırım yapmaları gerektiği söylense de şirketler; izin ve inşaat süresinin uzun olmasından kaynaklı çok olumlu bakmadıklarını belirtmişti.

YÜZDE 78'İ TÜRK TELEKOM'UN

TELKODER verilerine bakıldığında ise, yılın ikinci yarısı itibarıyla yaklaşık 577 km uzunluğundaki ulusal fiber optik şebekenin 449 kilometresi, yani %78'i Türk Telekom'a ait olduğu tespit edildi. Turkcell, Turksat, Vodofone gibi büyük şirketlerin de fiber optik şebekeleri bulunuyor.

OECD ÜLKELERİNİN GERİSİNDE

Türkiye her ne kadar şebekesi genişliyor olsa da 100 kişi başına düşen sabit genişbant abonesi alanında OECD ortalamasının altında performans gösteriyor. OECD verilerine göre 2023 itibarıyla Türkiye'de 100 kişi başına 23 genişbant abonesi bulunurken, OECD ortalaması 36 kişi seviyesinde. Ayrıca 100 Mbps'den daha hızlı bağlantıya sahip abone sayısı da OECD ortalamasının oldukça gerisinde. Alım gücüne bağlı olsa da, fiber şebeke genişledikçe abone oranının daha da artacağı düşünülüyor.