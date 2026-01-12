FİNANS

Evlenecek çiftlere müjde! Geri ödemesiz 500 bin lira destek

Türkiye Diyanet Vakfı, evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençlere 500 bin lira maddi destek sağlayacak. 18-35 yaş arası yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi gençlerin faydalanacağı kampanyaya 13-31 Mart tarihleri arasında başvurulacak.

Cansu Akalp

Türkiye Diyanet Vakfı, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında "İki insan bir hayat" sloganıyla yeni bir projeyi devreye alıyor. Vakıf, evlenmek isteyen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira maddi destek verecek.

Başvurular 13 Mart'ta başlayacak ve 31 Mart'a kadar vakfın web sitesi üzerinden alınacak. Mayıs ayında ise başvuranlar arasından kriterlere uyanlar seçilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları arasında aile gelirinin iki asgari ücreti geçmemesi var.

18-35 YAŞ ARASI GENÇLER

Evlilik desteğinin ayrıntılarını Türk Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan anlattı.

Turan, 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğinden bahsedip "Biz de buna ilişkin ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle bir slogan geliştirdik." dedi.

"500 bin lirayı geri almak gibi bir niyetle vermiyoruz." diye konuşan Turan, "Tamamen hibe ve yardım olarak vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı
