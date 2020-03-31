Evlenecek kadınlara devletten destek! Maaşın tam 24 katı...

Bilindiği gibi ülkemizde ailesini kaybeden bekar kadınlara yetim aylığı veriliyor. Yetim aylığı alan bekar kadınların evlenmeleri halinde bu maaş kesiliyor. Devlet bu durumda oluşabilecek mağduriyetleri engellemek için yetim aylığı alan kadınlara aylıklarının 24 katına kadar çeyiz desteği veriyor. "Çeyiz parası" veya ''evlilik parası'' olarak adlandırılan bu fırsattan faydalanabilmek için sigortalı bir işte çalışmama şartı var. Peki evlilik parası nasıl hesaplanıyor? Bu uygulamaya nasıl başvuru yapılıyor?
Evlilik parası yardımından, anne veya babasını kaybedip, yetim maaşı alan ve evlenmek isteyen kadınlar faydalanabiliyor. Ancak yapılan her evlilik için ayrı ayrı çeyiz parası verilmiyor, bu uygulamadan yalnızca bir kere faydalanılabiliyor. Çeyiz parası için merak edilen bir diğer husus da yaş sınırı. Bu konuda herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen erkeklere ise ne yazık ki kötü bir haberimiz var, bu fırsattan yalnızca kadınlar faydalanabiliyor.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da sigortalı olarak çalışan kadınların durumu. Sigortalı çalışan kadınlar yetim aylığı alamadığı için doğal olarak çeyiz parası da alamıyorlar.
Devletin verdiği çeyiz parasında iki türlü hesaplama yapılıyor. Bu hesaplamalar sonucunda kişinin aldığı yetim aylığının 12 ya da 24 katı kadar çeyiz parası veriliyor.
Eğer yetim maaşınızı 4/C (Emekli Sandığı) sigorta kolundan alıyorsanız aylık maaşınızın 12 katı kadar çeyiz parası alabilirsiniz.
Maaşınızı 4/A (SSK) veya 4/B (Bağ-Kur) sigorta kolundan faydalanarak alıyorsanız da aylık maaşınızın 24 katına kadar çeyiz parası desteği alabilirsiniz.
Çeyiz parası hesaplamasını nasıl yapacağınızı da basitçe anlatalım: Çeyiz desteğiniz, en son aldığınız yetim aylığına göre hesaplanıyor. Bu sebeple en son aldığınız aylığı yukarıda değindiğimiz hususlar çerçevesinde 12 ya da 24 ile çarparak hesaplayabilirsiniz.
Çeyiz desteği uygulamasına başvururken bulundurmanız gereken üç belge bulunuyor. Bunlar;
Kimliğiniz,
Evlilik cüzdanınız,
Çeyiz parası için başvuru yapmak isteyen bir kişi ikametgahının bulunduğu şehir veya ilçe SGK müdürlüğüne başvurması gerekiyor.
Ancak bu konuda bir istisna bulunuyor. Yetim aylığınızı Emekli Sandığı üzerinden alıyorsanız ve maaş aldığınız ebeveyniniz 1 Ekim 2008 tarihinden önce kamu görevlisi olduysa, evlilik desteği başvurunuzu Ankara’da bulunan SGK Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’na yapmanız gerekiyor. Eğer üzerinden maaş aldığınız ebeveyniniz bu tarihten sonra memur olmuşsa bağlı olduğunuz SGK il ve ilçe müdürlüklerine başvurmanız yeterli olacaktır.
Devletin verdiği çeyiz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar evlendikten sonraki 5 sene içerisinde mutlaka başvuru yapmalıdır. Beşinci yıldan sonra yapılacak başvurular geçerli olmayacak ve bu hak kaybedilmiş olacaktır.
Örneğin 2020 yılında evlendiyseniz 2025 yılına kadar başvurunuzu yapmanız gerekiyor.
Para elime ne zaman geçer diye merak ediyorsanız da bunun net bir cevabı yok. Bu durum SGK müdürlüğündeki yoğunluğa bağlı olmakla birlikte birkaç hafta sürebiliyor.
Çeyiz parası bir kredi olmadığı gibi herhangi bir geri ödemesi de bulunmuyor. Aldığınız parayı devletin size verdiği bir düğün hediyesi olarak düşünebilirsiniz.
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