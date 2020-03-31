Evlenecek kadınlara devletten destek! Maaşın tam 24 katı...

Bilindiği gibi ülkemizde ailesini kaybeden bekar kadınlara yetim aylığı veriliyor. Yetim aylığı alan bekar kadınların evlenmeleri halinde bu maaş kesiliyor. Devlet bu durumda oluşabilecek mağduriyetleri engellemek için yetim aylığı alan kadınlara aylıklarının 24 katına kadar çeyiz desteği veriyor. "Çeyiz parası" veya ''evlilik parası'' olarak adlandırılan bu fırsattan faydalanabilmek için sigortalı bir işte çalışmama şartı var. Peki evlilik parası nasıl hesaplanıyor? Bu uygulamaya nasıl başvuru yapılıyor?

KİMLER ÇEYİZ PARASI ALABİLİR?

Evlilik parası yardımından, anne veya babasını kaybedip, yetim maaşı alan ve evlenmek isteyen kadınlar faydalanabiliyor. Ancak yapılan her evlilik için ayrı ayrı çeyiz parası verilmiyor, bu uygulamadan yalnızca bir kere faydalanılabiliyor. Çeyiz parası için merak edilen bir diğer husus da yaş sınırı. Bu konuda herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen erkeklere ise ne yazık ki kötü bir haberimiz var, bu fırsattan yalnızca kadınlar faydalanabiliyor.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da sigortalı olarak çalışan kadınların durumu. Sigortalı çalışan kadınlar yetim aylığı alamadığı için doğal olarak çeyiz parası da alamıyorlar.