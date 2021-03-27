Exen Coin nedir? İşte Exxen Coin yorumları

Bitexen kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtılan Exen Coin Twitter'da en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Son dönemlerde en popüler yatırım aracı olan kripto paralar arasında hızlı yükselişi ile dikkat çeken Exen coin hakkında pek çok kullanıcı yorum yaptı. Diğer yandan vatandaşlar arama motorları üzerinden Exen Coin nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

EXEN COİN NEDİR?

Exen Coin, Ethereum blok zinciri üzerinde ERC-20 token standardı ile sadece 15 milyon adet üretilen yeni bir kripto-paradır. Bitexen tarafından üretilen Exen Coin, Bitexen kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtıldığı ifade edilmektedir.

EXEN COİN YORUMLARI

"Exencoin exen pay 26 saatte 3 TL'den 6K vurdu. Bu nasıl bir şey 3TL'den 3 milyon adet arz topladı yarın eterum olur böyle devam ederse "

"İlk milli ve yerli coin hayırlı olsun #exencoin #bitcoin"

"#exencoin EXEN PAY yüzde 1000 üstü yaptı dün 1042 den açtı. 3TL'lik fiyatı bugün 6 bin TL oldu. Sabaha 15 bin olur aklımızı alıp gittin abi ne yapıyorsunuz bu kadar para imkansızın da imkansızı bu fiyatlardan alan bir dünya emir var. 3TL'den 1000 adet almadık 10 gün önce"