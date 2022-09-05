EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2022! TÜİK verisi sonrası Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Ağustos ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Basında yer alan haberlerin ardından "TÜİK verisi sonrası Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Eylül ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı, yıllık enflasyon yüzde 79,60'dan yüzde 80,21'e çıktı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81,65'e ulaşacağı yönündeydi.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Bu ay sözleşme yenileyen işyeri kiracılarına TÜFE 12 ay ortalamasına göre en çok %54,69 oranında zam yapılacak.

KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

İŞYERİ ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69

Kira Artış Tutarı: 2.734,50 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.734,50 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 92.814,00 TL

